Blanka Matragi spojuje profese a propojuje různé druhy umění

Designérka a módní návrhářka Blanka Matragi žije střídavě v Bejrútu a v Praze a své práci, kterou miluje, obětovala celý život. Neustále pracuje osm až deset hodit denně, čte, sleduje trendy, inovace i technologie a nedá dopustit na tradiční řemesla. Sama vystudovala sklářství a následně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze oděvní výtvarnictví. Říká o sobě, že je vlastně alchymistka. Propojuje profese i různé druhy umění. Blanka Matragi byla hostem pořadu VIP Eva Talks, který na Newstream TV moderuje Eva Čerešňáková.

Za svou práci získala ocenění Významná česká žena ve světě, cenu Františka Kupky za grafický projev nebo třeba světovou cenu Salvadora Dalího. Na své počátky a dobu komunismu vzpomíná pozitivně: „Nikdy bych si na dobu komunismu nestěžovala. On ten komunismus nás naučil nesmírné kreativitě. Udělat z něčeho nezajímavého, zdánlivě nepoužitelného něco, co bude fungovat a bude mít nápad,“ vzpomíná Blanka Matragi, která tvořila v různých firmách a dokonce se některé její kolekce prodávaly v Tuzexu.

V současné době, kdy se trendy globalizují, ji vyhledávají ženy, které si chtějí dopřát unikátnost. „Šaty tvořím klientkám na míru. Vidím jejich fyziologii, ukazuji jim nejrůznější návrhy a taky jsem do života dostala dar, že vidím, co klientky rozzáří. Šaty jsou o předávání energie. Žena dává život těm šatům a ty šaty zase pomáhají dát náboj té ženě,“ prozrazuje v rozhovoru VIP Eva Talks úspěšná módní návrhářka. Její tvorba však zahrnuje nejen šaty, ale také sklo, šperky, porcelán, sochy a nejrůznější dekorace.

Retrospektivní výstavu Timeless tvorby Blanky Matragi lze navštívit v Obecním domě v Praze, kde je k vidění nejen průřez její tvorbou, ale i jedny z velmi honosných svatebních šatů. Ty šila pro dceru šejka ve Spojených arabských emirátech, která jí šaty následně do sbírky věnovala. Na dotaz, kolik stály ty nejdražší šaty, které kdy Blanka Matragi šila, upřesnila módní návrhářka sumu kolem dvou milionů i to, že putovaly do perského zálivu. V České republice dělá šaty podle toho, co si klientka představuje a jaký má rozpočet. Nesmírně ji baví i spolupráce s firmami z nejrůznějších oborů, se kterými pracuje na inovacích a rozšiřování možností.