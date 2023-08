Karin Šoóšová: Zlodějem klidného stáří je strach z investování

Slovy bývalého prezidenta USA, Franklina D. Roosevelta: „Jediná věc, které bychom se měli bát, je strach sám“. Jestli se našemu strachu z investování nepostavíme čelem, riskujeme že se připravíme o důležité příležitosti. A největší ekonomické riziko je konec konců nemít dostatek financí ve stáří.

Příroda nám nadělila strach jako reflex, který nás má ochraňovat před nebezpečím. Strach může být užitečným pomocníkem, drží nás ve střehu při adrenalinových aktivitách. Jindy je ale brzdou, která nám víc škodí, než pomáhá.

Způsob, jakým pečujeme o náš majetek, je do jisté míry součástí lokální kultury a historie. Ekonomické povědomí, investiční znalosti a preference se předávají a formují z generace na generaci. Vlivem historických událostí minulého století byli bohužel v našem regionu tradice budování majetkových hodnot rozbourané. A spolu s tradicí vymizelo rovněž povědomí, že investování patří k životu a může nám pomoct vybudovat si finanční polštář.

Komunismus: narušitel hodnot

Z finančních trhů se stal strašák, co nám může ublížit. Různé nástrahy nám život chystá také například při jízdě na kole, pohybu v horách či jiných aktivitách. To je ale přijatelné a známe riziko/strach, které podstupovali i naši dědové a babičky. Ale finanční trhy a investování? To je jiná...

Strach, který nám často brání v tom začlenit investování do každodenního života, může mít různé podoby.

Nechte peníze pracovat

Strach, že přijdeme o těžce vydělané peníze.

Majetek získaný tvrdou prací nebo podnikáním bude každý chtít chránit. To ale neznamená že nejlepší místo pro naše peníze je pod polštářem, nebo na běžném účtu. Klidně si část rezervy pod polštářem nechte, ale zbytek peněz by měl také „pracovat“.

Strach, že nakoupíme draho.

Klasický argument, že teď je na trhu draho protože akcie hodně vzrostly dlouhodobě neobstojí. Směrování trhu dokáže předvídat málokdo. Nejlepší je začít hned, investovat pomalu a postupně se učit cestou do cíle. Kdo čeká na správnou chvíli, možná do cíle nikdy nedorazí. Nejlepším lékem na strach ze špatného načasování je pravidelné investování. Nekupujte draho, kupujte pravidelně.

Strach že propásneme příležitost.

Ze všech stran se na nás hrnou zprávy že ta nebo ona příležitost vydělala balík. Propadne nás úzkost, že nám taková příležitost utekla, a v zoufalství na vlnu naskočíme v nejhorším momentně. Co asi přijde pak? Většinou zklamání. Vyvarujte se snaze najít obchod století. Zatím co ho budete hledat, přijdete o spoustu jiných dobrých příležitostí.

Strach z volatility.

Sledovat výkyvy akciového trhu může být někdy stresující. Faktem ale je, že v dlouhodobém horizontu akciové trhy nabízejí atraktivní zhodnocení. Takže kdo investuje dlouhodobě udělá nejlíp, když rozkolísanosti trhu nebude věnovat přílišnou pozornost.

Recept na všechny strachy? Pravidelné investování

Opravdové riziko, kterého má smysl se bát není volatilita ani špatné načasování. Ale riziko nemít ve stáří dostatek prostředků na důstojný život. A strach z investování je právě největší překážkou k tomu, abychom důstojné finanční rezervy dosáhli. Do investování je potřeba se pustit co nejdříve a finanční povědomí budovat už od dětství. A aby nám další past nenastavila naše lenost, nebo jsme všechny finanční přebytky neproflákali jenom na drobné radosti, dobrým služebníkem jsou trvalý příkaz a jeho blízký příbuzný pravidelné investování.

