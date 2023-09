Portfolio průměrného českého investora je vcelku nuda. Přitom by stačilo tak málo

Nemovitosti, dluhopisy…a možná ještě akcie. Tak vypadá průměrné portfolio českého investora. Kdo chce v budování svého majetku trochu více „koření“, má ale daleko víc možností. Třeba fondy, které jsou díky svému odlišnému charakteru dobrým doplňkem klasického portfolia. Více se o investičních příležitostech rozepsala analytička J&T Karin Šoóšová.

Reklama

Nabídka investičních produktů někdy připomíná prales. Každý strom má kmen, a zelenou korunu a vesměs vypadají podobně. Ve vlastní zahradě si ale určitě nikdo nevysadí prales stejných stromů. Stejně bychom měli přistupovat k vlastním financím. Naše investiční portfolio by mělo být pestré a různorodé.

Nemovitosti, dluhopisy…a možná nějaké ETF nebo akcie. Tak asi lze popsat průměrné portfolio českého investora. Zajisté mají tyto nástroje své nenahraditelné místo. Ale kdo chce v budování svého majetku trochu více „koření“, má daleko víc možností. Jsou složitější, je potřeba věnovat jim více pozornosti. Odměnou ale může být velmi zajímavý výnos. Slovy jednoho z nejznámějších vědců všech dob Alberta Einsteina: „Uprostřed problémů leží příležitost“.

video Gabriel Eichler: V Kalifornii se nenadává, ale podniká. Teď ale start-upy přišly o investory Newstream TV Pád Silicon Valley Bank a propad cen akci technologických firem a kryptoměnového trhu způsobily, že ze sektoru start-upů se i v Kalifornii odlily peníze pryč, říká investor Gabriel Eichler. Přesto je tam mentalita už zhruba sto let neopakovatelně podnikatelská. tzv Přečíst článek

Co se nám nabízí kromě klasiky?

Mimo klasické akcie, dluhopisy a nemovitosti, nebo fondy do nich investující se profesionálním investorům nabízí řada jiných alternativ.

Private Equity a Venture Capital

Tzv. soukromý kapitál vstupuje do firem a projektů, které jsou v ranném stádiu jejich rozvoje. V případě, že se jejich vize naplní, čeká je vysoké zhodnocení. Nejistota je ale velká a případný úspěch na sebe nechá čekat delší dobu. Z pravidla v řádu několika let a prostředky jsou po celou dobu investice nedostupné. Na rozdíl od běžného akciového investora ale mají manažeři Private Equity a Venture Capital fondů mnohem větší kontrolu. Už u zrodu investice jednají o každém detailu podmínek vstupu a mají přístup k detailním informacím. Často můžou přímo ovlivňovat rozhodování managementu firmy, do které investují.

Private Debt

V podobném stylu investují také poskytovatelé nebankovního dluhového kapitálu. Na mysli nemám nevalně známé poskytovatele nebankových půjček. Ale vysoce profesionální instituce, které poskytují kapitál kvalitním firmám, které ale na bankovní financovaní z různých důvodu nedosáhnou. Může se jednat o růstový kapitál, nebo krizové financovaní. Zpravidla s velmi atraktivním úrokem, a podobně jako v případě Private Equity, vysokou mírou kontroly.

Hedgeové fondy

Mají pověst vysoce riskantních a neprůhledných investorů. Jsou mezi nimi ale skuteční mistři využití komplexity. Z některých se stali mezinárodní legendy. Netvoří homogenní skupinu. Jejich společným jmenovatelem je jenom fakt, že můžou investovat prakticky bez limitací. Aktivní jsou často v těžce přístupných sférách trhu, používají složité finanční nástroje, finanční páku, automatizované obchodní algoritmy apod. Zpravidla je jejich činnost vysoce specializovaná. Dominantním faktorem úspěchu bývá osobnost portfolio manažera.

video FreshStart: Firma musí mít tah na bránu, říká investorka Ferancová Bartoňová Leaders Jak být zajímavý v očích investora, radí investorka a spolumajitelka fondu Espira Investments Andrea Ferancová Bartoňová. Do čeho investuje ona sama a co radí firmám, které hledají externí zdroje financování? Dozvíte se v novém dílu seriálu FreshStart. Anna Kolibíková Přečíst článek

Proč může být komplexita přínosem?

Možností, jak své portfolio okořenit je ale daleko více. Co mají tyto strategie společné? Jejich společnou charakteristikou je právě, že využívají komplexity k tomu, aby s pomocí specializace a expertízy dosáhly nadprůměrný výnos. Proč řada profesionálních investorů, jako například univerzitní nadace a státní penzijní fondy, ve svých portfoliích drží velkou část v podobných aktivech? Ne jenom pro jejich umístění v žebříčku historické výnosnosti. Hlavním důvodem je, že zpřístupňují unikátní příležitosti a svým odlišným charakterem jsou dobrým doplňkem klasického portfolia akcií a dluhopisů.

Jak se s menší investicí k rozmanitým investicím dostat?

Nabídka investičních nástrojů pro běžného investora je omezena regulací a k výše uvedeným nástrojům většinou nemá přímý přístup. To ale neznamená, že se s menším obnosem na jejich potenciálu nemůžete podílet. V současnosti totiž již existuje řada dostupných fondů, které s podobnými nástroji pracují a jsou nedílnou součástí jejich portfolia. Stačí mít oči otevřené a nebát se jít do méně probádaných vod.