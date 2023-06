Valná hromada ČEZ dnes schválí rekordní dividendu. Proč se akciím podniku až tolik nedaří

Dnes se koná valná hromada třetí největší firmy České republiky dle loňské výše tržeb, společnosti ČEZ. Její akcionáři rozhodnou o výši dividendy z loňského rekordního zisku. Čistý zisk podniku loni meziročně stoupl více než osminásobně, na 80,7 miliardy korun, zejména díky rekordním burzovním cenám elektřiny a plynu, které v EU vystoupaly na dějinná maxima zejména v důsledku dopadů ruské invaze na Ukrajinu. Přední evropská banka Santander i tak čeká výrazný propad akcií ČEZ.

Ministerstvo financí, jež zastupuje stát coby zhruba 70procentního vlastníka ČEZ, koncem předminulého týdně šokovalo návrhem dividendy odpovídající 100 procentům upraveného čistého zisku ČEZ, tedy 145 korun na akcii. Sám ČEZ do té doby počítal s tím, že na dividendě vyplatí jen 117 korun na akcii, což by odpovídalo 80 procentům zisku. S touto variantou ještě v květnu počítalo ministerstvo financí, na poslední chvíli však změnilo názor, a to zřejmě pod tíhou narůstajícího deficitu státního rozpočtu.

Schodek už nyní pravděpodobně překračuje legislativně nejvyšší „povolenou“ úroveň, 295 miliard korun, takže ministerstvo poněkud chaoticky hledá, jak rozpočtové díry záplatovat. Jednou z cest je právě i vyšší dividenda ČEZ. Ta by dnes měla být bez problému schválena, neboť stát je zřetelně většinový vlastník podniku. Vyšší dividenda ovšem znamená, že podniku zbyde méně peněz z nerozděleného zisku, například na investice.

Pokud by dnes nakonec valná hromada skutečně souhlasila s návrhem státu a dividenda by opravdu činila 145 korun, půjde nominálně o bezmála třikrát vyšší dividendu, než je ta dosud historicky nejvyšší. Tu ČEZ akcionářům vyplácel v roce 2010 a činila 53 korun na akcii. Přestože záměr říci si o vyšší dividendu je sám o sobě jednoznačně pozitivní zprávou pro cenový vývoj dané akcie a pro všechny akcionáře, včetně minoritních držitelů akcií z řad široké veřejnosti, akcie ČEZ v minulém týdnu ztrácely. Po oznámení vyšší dividendy sice stouply až na takřka 1080 korun za kus, během týdne pak ale spadly na zhruba 1040 korun. Španělská banka Santander přitom minulý týden aktualizovala svoji prognózu vývoje ceny akcie ČEZ. Během dvanácti měsíců má podle jejích analytiků klesnout o bezmála třetinu, na 740 korun.

Něšťastné politické vstupy

Ani rekordní dividenda ČEZ tedy nepřesvědčuje investory – a ani je tedy přesvědčit výhledově nemá –, aby akcie ČEZ kupovali ve vyšším objemu. Obávají se totiž právě politické nejistoty kolem podniku. Oznámení ministerstva financí o dividendě 145 korun na akcii bylo nečekané a proběhlo na poslední chvíli, dosud bez hlubšího vysvětlení, proč se tak stalo. To v investorech vyvolává otázky, dohady i pochyby – prostě nejistotu. Ta představuje klíčový důvod, proč se akciím podniku nedaří více. A pokud politici budou dále nešťastně ČEZ ovlivňovat, cena jeho akcií může skutečně dramaticky klesnout, jak prognózuje nejen banka Santander.

