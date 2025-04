Je to zbabělec, vysmívá se čínský internet Trumpovi

Trump nabízí Číně velké snížení cel, čínské sociální sítě se vysmívají jeho zbabělosti. Koruna po oslabení opět sílí, Trump totiž fundamentálně ztratil důvěru západních trhů.

Americký prezident Donald Trump zjevně zpanikařil z propadu amerických burz a nově nabízí Číně rozsáhlé snížení celních sazeb, které na ni Amerika uplatňuje. Zkazky o prezidentově „zbabělém couvnutí“ se okamžitě staly virálním hitem čínských sociálních sítí. Peking má rázem po ruce munici pro svoji propagandu, kterou by sám líp nevymyslel.

Navíc, Trump podobně couvá i v otázce zbavení funkce šéfa americké centrální banky Jeroma Powella. Tím hrozil ještě v minulém týdnu. Po debaklu burz o Velikonočním pondělí však otočil a nyní vypráví, že Powellovo odvolání nikdy nebylo na pořadu dne.

Trumpa, zdá se, nakonec ukázní a do patřičných mezí dovedou akciové a dluhopisové trhy a také dolar.

Česká koruna reagovala v noci na dnešek středoevropského času oslabením nad hladinu 22,00 za dolar na Trumpovo ujištění, že Powella odvolávat nehodlá. Dnes dopoledne se ale opět vrátila pod zmíněnou úroveň a nyní se dolar prodává za 21,89 koruny. To svědčí o tom, že nedůvěra trhu v Trumpa je hlubší povahy, takže dané ujištění a k tomu slib mocné redukce cel na dovoz z Číny nestačí, aby dolar zpevnil výrazněji.

Dow Jonesův ukazatel akcií třiceti nejvýznamnějších firem v USA měl ještě včera našlápnuto k nejhoršímu dubnovému propadu od roku 1932, kdy vrcholila Velká hospodářská krize. Pád do minusových temnot způsobuje zejména šok z Trumpova „dne osvobození“ z počátku dubna. Kapitál se od té doby z amerických akcií ve značném objemu přesouvá do hotovosti nebo do Evropy, ale také do zlata nebo nově do bitcoinu.

Trumpova cla, která oznámil na „den osvobození“, mají do konce roku 2027 připravit světovou ekonomiku v přepočtu o zhruba 44 bilionů korun (to je více než pětinásobek ročního hrubého domácího produktu ČR). V USA přivodí ekonomický propad a inflaci, ve zbytku světa „jen“ ekonomický propad. Který bude ovšem tak hluboký, že inflaci potlačí a zbrzdí, plyne dále z prognózy agentury Bloomberg.

Tyto vyhlídky jsou tak tísnivé, že dostávají trhy – hlavně v USA – do zásadního útlumu, přičemž padající akcie a mizející bohatství v nich stupňují tlak na Trumpa, který pak právě nejednou couvá.