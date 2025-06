Trump zveřejnil daňové přiznání. Na kryptoměnách vydělal majlant

Americký prezident Donald Trump zveřejnil své první majetkové přiznání v novém funkčním období. Uvádí v něm mimo jiné příjmy z rodinných aktivit v oblasti kryptoměn v řádu desítek milionů dolarů a další majetkové podíly, napsala agentura Reuters.

Podle zprávy získal Trump 57,35 milionu dolarů (1,2 miliardy korun) z prodeje tokenů kryptoměnové společnosti World Liberty Financial. Vlastní také 15,75 miliardy tzv. governance tokenů firmy, které dávají držiteli hlasovací práva.

Zpráva byla podepsána 13. června a neuvádí období, které pokrývá. Podle údajů o kryptoměnách a dalších položkách ale zřejmě zachycuje stav dokonce prosince 2024, což by znamenalo, že většina peněz získaných rodinnými kryptoměnovými aktivitami v ní ještě není zahrnuta. Na začátku tohoto roku Trump vydal vlastní kryptoměnu označovanou jako meme coin, a jen na poplatcích vydělal odhadem 320 milionů dolarů. Není však známo, jak byla tato částka rozdělena mezi subjekt kontrolovaný Trumpem a jeho partnery. Meme coin jsou digitální měny založené na určité osobnosti či značce, bez reálného technického základu.

Široká škála aktiv

Trumpovo jmění zahrnuje širokou škálu aktiv – od kryptoměn přes nemovitosti až po podíl ve společnosti Trump Media & Technology Group, která vlastní sociální síť Truth Social. Právě tento podíl tvoří významnou část jeho papírového majetku.

V majetkovém přiznání jsou uvedené příjmy z různých aktiv, včetně Trumpových nemovitostí na Floridě. Jeho tři golfové resorty v tomto státě – Jupiter, Doral a West Palm Beach – spolu se soukromým klubem Mar-a-Lago v blízkém okolí, vykázaly podle zprávy příjmy nejméně 217,7 milionu dolarů. V dokumentu se také uvádí příjmy pět milionů dolarů z licenčních poplatků spojených s developerským projektem ve Vietnamu.

Trump sice uvedl, že své podniky vložil do svěřeneckého fondu spravovaného jeho dětmi, ale zveřejněné informace ukazují, že příjmy z nich nakonec stále připadají jemu.

Američtí prezidenti musí jednou ročně vyplnit zprávu o majetku a finančních zájmech a zpřístupnit ji veřejnosti. Uvádějí zde své příjmy, vlastněný majetek, závazky, dary, odměny a další informace.

