Tereza Jalůvková z J&T: Akcie ASML jsou horkou sázkou na technologický rozvoj

Hrozba recese, narušené dodavatelské řetězce, tlak USA na zákaz vývozu nejvyspělejších technologií do Číny i předzásobení firem z dob covidových uzávěr posílají sektor polovodičů na dvouletá minima. Polovodiče, pro které je zpravidla typický cyklický vývoj, aktuálně prochází svou sestupnou fází. Existují však výjimky, které stojí za pozornost dlouhodobého investora. Zářným příkladem je výrobce extrémních ultrafialových litografických strojů (EUV) - nizozemská společnost ASML.

ASML je jediná společnost, která v současnosti vyrábí EUV stroje na výrobu nejpokročilejších čipů o velikosti několika málo nanometrů. Tyto nejvyspělejší čipy se používají v datových centrech, chytrých telefonech, neobejde se bez nich umělá inteligence ani automobilový průmysl.

Cena jednoho takového stroje se pohybuje kolem 200 milionů dolarů, váží přibližně 200 tun, skládá se z asi 100 tisíc dílů od 5 000 dodavatelů. Vývoj těchto technologický vyspělých strojů trvá desetiletí. Jejich inovace však dále pokračuje a v roce 2023 by měl být dodán High-NA EUV jehož cena přesáhne 300 milionů dolarů. Objednávky má ASML díky svému postavení na několik let dopředu. V roce 2026 by měla oproti roku 2021 dle analytiků zdvojnásobit tržby.

Přestože díky monopolnímu postavení bývá ASML vůči cyklickým vlivům na vývoj hospodaření z větší části imunní, v úvodu vyjmenované důvody měly za následek také postupný propad ceny jejich akcií. Definitivní tečku pak zasadil ASML její největší klient společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), který se na jich tržbách roce 2021 podílel 44 procenty. TSMC oznámilo v půlce října, že sníží své kapitálové výdaje o 10 procent a poslalo ASML v rámci dne až o 9 procent níže. Ceny pod 400 eur však rychle přilákaly kupce a společnost se po třech dnech divokých pohybů už pod tuto úroveň nedostala.

Následující týden ASML reportovala lepší výsledky s meziročním růstem tržeb o 10 procent. K obratu vývoje ceny akcií směrem vzhůru přispělo i ujištění šéfa společnosti, že omezení USA vůči Číně bude mít na výsledky v roce 2023 minimální dopad.

ASML je na zprávy ohledně USA polovodičových omezení vůči Číně citlivé. Tržby v Číně se podílejí na celkových tržbách cca 15 procent. ASML prodává Číně starší technologii stroje DUV, která slouží k výrobě některých méně pokročilých čipů. Americký tlak trvá od roku 2018. ASML podle mluvčí společnosti nemůže od roku 2019 dodávat stroj EUV do Číny kvůli různým nizozemským vývozním omezením.

Buffett zahýbal s cenou akcií ASML

V říjnu pak zavedl Úřad pro průmysl a bezpečnost amerického ministerstva obchodu rozsáhlá pravidla, která vyžadují, aby společnosti požádaly o licenci, pokud chtějí prodat určité pokročilé počítačové polovodiče nebo související výrobní zařízení do Číny. ASML řekl svým zaměstnancům v USA, aby po zavedení těchto pravidel přestali obsluhovat čínské klienty.

Návrat ceny akcií ASML k hladině 600 eur pak v půlce listopadu podpořil samotný Warren Buffett, který nakoupil akcie TSMC za pět miliard dolarů.

Nic netrvá věčně a tak investoři mají opět možnost po malé korekci do akcií ASML nastoupit, titul se popadl na technicky zajímavou úroveň 500 eur, kde se nachází 200denní a 100denní klouzavý průměr.

Za tímto propadem stojí oznámení Micronu, který ve fiskálním roce 2024 plánuje výrazně snížit své kapitálové výdaje. Jisté znepokojení přináší i pokračující jednání s USA, která mohou přinést omezení vývozu strojů DUV do Číny. Zatímco obě tyto informace mohou snížit v následujících letech příjmy ASML, zpráva z konce roku, že čínský technologický gigant Huawei požádal o patent na EUV výhradně pro použití v Číně, je bezpředmětná. Jednak ASML tyto stroje do Číny již neprodává a jednak sestrojení takového zařízení potrvá přinejmenším mnoho let.

