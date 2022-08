Micron postaví v USA továrny na čipy za bilion. I díky Bidenovi

Americký výrobce paměťových čipů Micron investuje do roku 2030 v USA 40 miliard dolarů (959 miliard korun) do výstavby závodů na výrobu polovodičů. Využije k tomu vládní dotace a úvěry.

V současnosti firma Micron vyrábí paměťové čipy v Japonsku, Singapuru a na Tchaj-wanu. Do roku 2025 ale hodlá vrátit jejich výrobu zpět do USA. Podle společnosti má jít o největší investici do výroby operačních pamětí v USA. A má posílit národní bezpečnost a odolnost dodavatelského řetězce a vytvořit až 40 tisíc pracovních míst.

Výdaje jsou součástí dříve oznámeného globálního investičního cíle představeného v loňském roce, podle kterého chce firma celosvětově investovat 150 miliard dolarů.

Biden vrátí výrobu čipů do USA. Masivní podpora high-tech sektoru už je na cestě Politika Americký prezident dokončil schválení plánu, který má investicemi desítek miliard dolarů oživit výrobu čipů ve Spojených státech a mimo jiné tak zvýšit jejich konkurenceschopnost vůči Číně na poli nových technologií. Návrh prošel Kongresem na konci července, když jej kromě Bidenových demokratů podpořili také mnozí republikáni. ČTK, elz Přečíst článek

Micron minulý měsíc uvedl, že snižuje výdaje na závody a zařízení, aby zpomalil nárůst výroby v továrnách, kvůli obavám z přebytku na trhu. Výrobci elektroniky, kteří nakupují čipy od Micronu, omezují objednávky, aby snížili své vlastní zásoby. Konkurenty Micronu jsou jihokorejské firmy Samsung Electronics a SK Hynix a japonská Kioxia Holdings.

Americký prezident Joe Biden podepsal zákon nazývaný o čipech a vědě. Ten uvolňuje přes 52 miliard dolarů ve formě grantů a dalších pobídek pro polovodičový průmysl a další desítky miliard na výzkum a vývoj. Celkově se mluví o zhruba 280 miliardách dolarů, tyto prostředky ale zatím nejsou definitivně schválené.