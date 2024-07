Tereza Jalůvková: Robotaxi je na vzestupu a Čína na tomto poli opět vede. Musk nestíhá

Investoři v druhém prázdninovém týdnu obrátili svou pozornost na rozjíždějící se sektor autonomně řídících taxi (robotaxi). Zájem investorů podpořily citace Dow Jones Newswires a agentury Bloomberg, které čerpaly z poznámek analytika Guotaia Junana. Ten uvádí, že podnikání společnosti Baidu v oblasti robotaxi Apollo Go se letos ve Wu-chanu pravděpodobně dostane na nulu a v dalším roce bude ziskové, když náklady ruku v ruce s rostoucí poptávkou výrazně klesnou.

Současně se výraz robotaxi od Apollo Go společnosti Baidu ve středu 10.července stal jedním z 10 nejpopulárnějších hashtagů na platformě sociálních médií Weibo díky zprávám o rychlém přijetí uživateli ve městě Wu-chan, kde společnost v některých okresech začala v březnu provozovat plně bezpersonální vozidla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Akcie společnosti Baidu, která je v Číně lídrem v oblasti internetového vyhledávání a která v posledních letech masivně investuje do generativní umělé intelignece a autonomního řízení, vyskočily nejvíce za poslední rok. Společnost se diverzifikací svého podnikání snaží rozmělnit dopady zpomalujícího ekonomického růstu, které mají za následek útlum reklamních výdajů, jenž jsou hlavním příjmem společnosti.

Apollo Go už dříve zahájilo testy s posádkou. A to v 11 čínských městech. Aktuálně testuje bezpilotního řízení automobilů například v Pekingu, Wu-chaun a dalších městech. Nejvíce robotaxi Baidu Apollo Go provozuje právě ve Wu-chanu, kde aktuálně jezdí 500 vozů a do konce roku se má flotila rozšířit na 1000.

Čínská vláda rozděluje technologii autonomního řízení do šesti úrovní, když nula je plně manuální a pět plně autonomní, podobně jak technologii rozdělují standardy stanovené společností SAE International se sídlem v USA.

První město s autonomním řízením

Robotaxi obecně v Číně získává na popularitě díky dlouhodobé podpoře Pekingu a některých místních vlád. Například výše zmiňovaný Wuchan v provincii Chu-pej má ambice stát se prvním městem s autonomním řízením na světě. A následují i další posuny.

V červnu Pekingský městský úřad pro ekonomiku a informační technologie zveřejnil návrhy pravidel, jejichž cílem je připravit rámec pro výstavbu infrastruktury potřebné k tomu, aby se autonomní řízení stalo bežnou realitou.

Tento měsíc dále vydala vláda návrh pokynů pro službu spolujízdy a služby robotaxi.

Tesla zaostává

OStře sledovanou společností na poli autonomních taxi je i Tesla. Americké automobilce se ale zatím nepodařilo dostát svým slibům. Šéf společnosti Elon Musk v dubnu oznámil, že robotaxi Tesly bude odhaleno 8. srpna, a označil toto odhalení za počátek další etapy růstu společnosti. Mezitím však poptávka po jeho elektrických automobilech klesá a konkurence narůstá. Nicméně dle agentury Bloomberg bude toto odhalení posunuto na říjen, aby měla automobilka více času na stavbu prototypů.

Akcie Tesly reagovaly zhruba 8procentním propadem.

Tesla slibuje novinku svým investorům již od roku 2015. Společnost však zatím nedodala robotaxi, autonomní vozidlo nebo technologii, která by dokázala přeměnit její vozy na automatizovaná vozidla úrovně 3.

Navíc plné komerční dodávky můžou následovat až několik let po uvedení prototypu, jak tomu bylo v případě nákladního automobilu Semi v roce 2017.

V USA přitom není využívání robotaxi novinkou. Plně autonomní jízdy lze využívat u společnosti Waymo vlastněné Googlem nebo Cruise od General Motors. Dalším příkladem je společnost Motional, která provozuje své autonomní vozy na Uber síti v Las Vegas.

Mimo Las Vegas se lze robotaxi svézt například v San Franciscu, Phoenixu a Los Angeles.