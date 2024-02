Apple Car nebude. Projekt Titan, který spolykal miliardy, končí

Apple ukončil jeden ze svých supertajných projektů. Tisíce zaměstnanců technologické společnosti v tichosti už deset let pracovali na vývoji vlastního elektromobilu. Snahy svrhnout Teslu z výslunní ale nyní berou za své.

Americká společnost Apple rozpouští tým pracující na elektrických autech, napsala agentura Bloomberg. Program, který představoval tajnou snahu Applu postavit vůz, který by konkuroval Tesle, trval celé desetiletí.

Na vývoji elektromobilu pracovalo od roku 2014 kolem 2000 lidí. Ti se s překvapením dozvěděli, že projekt postupně skončí a že se někteří z nich přesunou do divize AI. V týmu pracuje několik stovek hardwarových inženýrů a automobilových konstruktérů. Je možné, že se budou moci ucházet o práci v jiných odděleních společnosti. Patrně se bude i propouštět, ale není jasné, jakou měrou, uvádí Bloomberg.

Apple se podle agentury k ukončení ambiciózního projektu odmítl vyjádřit.

Utopené miliardy

Firma do projektu Titan, který by ji posunul do zcela nového odvětví, vložila miliardy dolarů. Původním cílem bylo vytvořit plně autonomní elektromobil s interiérem podobným limuzíně a navigací řízenou hlasem. Projekt se však téměř od začátku potýkal s problémy a Apple několikrát změnil vedení týmu a strategii.

K rozhodnutí ukončit jej došlo vedení firmy v posledních týdnech. Agentura Bloomberg před měsícem napsala, že projekt dosáhl kritického bodu. Posledním interně diskutovaným přístupem bylo odložení uvedení vozu na trh do roku 2028 a snížení úrovně autonomie vozu ze čtvrtého stupně na úroveň dva plus. Autonomních vozidel existuje šest úrovní - od nuly do pěti. Nejpokročilejší je plně autonomní vůz.

Naposledy měla firma za to, že se cena vozu bude pohybovat kolem 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). Vedení se však obávalo, zda bude vozidlo schopno zajistit ziskové marže, které Apple u svých produktů obvykle dosahuje.

Některým investorům zpráva přinesla úlevu. Akcie Apple po oznámení smazaly ztráty a zpevnily. Uzavřely se ziskem 0,8 procenta.

Společnost má další projekty související s automobilovým průmyslem, včetně softwaru CarPlay orientovaného na infotainment.

Jedni truchlí, Elon slaví

Konec projektu Applu je doboru zprávou pro šéfa automobiliky Tesla Elona Muska. Ten na svém profilu na síti X sdílel příspěvek se zdravicím emotikonem a cigaretou.