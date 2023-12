Stanislav Šulc: Pád koblihárny Oh Deer Bakery ukazuje na nelidskost dnešního malého podnikání

Populární koblihárna vznikla teprve v roce 2017. V pátek 15. prosince budou její pobočky zavřené. Zakladatel a majitel neukočíroval tlak, který přinesl úspěch. Předal řízení firmy dál. A po roce úspěšný projekt končí. Malý příběh ukazuje velké problémy současného podnikání.

Podnikat v gastru se v posledních letech stalo noční můrou. Vysoké náklady na personál, nejistota spojená s pandemickými opatřeními a následná inflace zapříčinily explozivní koktejl podmínek, kvůli nimž zkrachovala celá řada podniků. A nijak tomu nepomohla ani vláda, která zrušila EET, takže zcela vědomě mírně zavřela oči nad tím, že se sem tam ne úplně vše přizná v daních.

V gastru proběhla krize, ačkoli o tom nikdo příliš nemluvil. Krize má být očistná. A byla. Skončila řada podniků, které buďto neměly klienty, nebo jely na hraně zákona. Tedy potud asi vše v pořádku.

V adventním čase, konkrétně 6. prosince, ale přišla zpráva, která všechny šokovala. Pekárny Oh Deer Bakery zavřou krám. A to znenadání a zároveň už příští pátek. Přitom šlo o slavný podnik, úspěšný koncept, který letos dokonce otevřel pobočku v Saúdské Arábii.

Zakladatel Lukáš Vašek to oznámil na Instagramu. S tím, že přemýšlí nad tím, jak bude pokračovat.

Cena úspěchu

Příběh Vaška a jeho podnikání je příznačný pro současnou dobu. Cena úspěchu je veliká. A hlavně v dnešním podnikání jde o permanentní růst, vyšší a vyšší obrátky kvality, produktu a marketingu. A vše velmi často leží na jednom člověku. Ačkoli ten má velmi často podpůrný tým, vše musí zaštiťovat a řešit „sám“. Jde o enormní tlaky, zejména společenské, ale často i byznysové, které navíc v dobách sociálních sítích všichni směřují na jednu figuru.

Ve velkých korporátech se to již velmi často řeší i radikálním krokem, že se rozděluje pozice CEO na dva co-CEO. Má to Netflix i další firmy. Jde o přiznání toho, že ten nelidský tlak prostě není možné směřovat na jednu figuru.

U menších firem to často nejde. Výsledek se ukazuje na příběhu úspěšné Oh Deer Bakery. Její zakladatel se de facto složil. Před rokem si to přiznal a každodenní vedení firmy předal někomu dalšímu. A ten to zkrátka nezvládl.

Pád je rychlý

Zatímco úspěch se buduje pozvolna, pád je brutálně rychlý. Ostatně od uznání problémů po definitivní zavření poboček to bude jen nějakých deset dní. A to je jen vlastně pár měsíců od chvíle, kdy podnik převzal nový šéf.

Je to poměrně bezprecedentní konec, který naopak nastavuje nový precedent současného podnikání. Ukazuje se, že do nákladů na úspěch se budou muset v budoucnu započítávat také udržitelnostní vícenáklady. Jinak směřujeme do doby, kdy tu budou vznikat nové podniky, které zaniknou za pár měsíců. Jejich zakladatelé se zhroutí a pak začnou nanovo. Ekonomicky to vypadá asi dobře, ale z lidského hlediska, to tedy asi není ten ráj, o kterém všichni neustále mluví.