Stanislav Šulc: Občan Zeman pronesl projev. Nemá co nabídnout, ale nebezpečný zůstává

Exprezident Miloš Zeman ze své pracovny přednesl odložený projev. Původně jej měl národu nabídnout již v průběhu vánočních svátků, kvůli pietní atmosféře se však rozhodl svou filipiku na současné poměry o pár dnů odložit. Po dnešním zveřejnění několikaminutového vzkazu je zřejmé, že Zeman již nemá společnosti co nabídnout. Jen škodolibé podněcování k nepokojům.

Na rozdíl od posledního projevu při udílení státních vyznamenání 28. října roku 2022, který patřil k těm nejlepším, které kdy Miloš Zeman jako prezident vysekl, byl jeho první poprezidentský projev k národu vyloženě nepovedený. Zjevně unavený muž zopakoval to, čeho jsou plné sociální sítě a internetové diskuse. Tedy že současná politická reprezentace je původcem všeho zla, přičemž tím nejhorším je nedobrá hospodářská situace.

Neobešlo se to bez několika polopravd („máme nejhorší inflaci v Evropě“) a ignorování toho, že ekonomická situace se odehrává v určitém kontextu.

A nezbavil se ani typicky zemanovských bonmotů, které oč jsou silnější, o to jsou méně pravdivé. Tím hlavním přitom bylo nepřímé přirovnání současné politické reprezentace (té vládní) k posledním vládním komunistům.

Plejáda neargumentů

A dehonestující tón tím nekončil. Zeman se tradičně neváhá ohánět ani vyloženě falešnými či zástupnými argumenty, když úspěch, tedy vlastně neúspěch aktuální vlády podpírá zejména akademickými tituly jednotlivých ministrů (ano, je to tragédie, ale o ničem konkrétním to nevypovídá), či jakýmsi globálním žebříčkem popularity premiérů, kde je Petr Fiala na nelichotivém posledním místě. I to víc vypovídá o Češích jako národu než o jakýchkoli schopnostech vlády krotit inflaci.

Záblesk nebezpečného Zemana

Nejpodivnější pasáž Zemanova projevu přišla v samém závěru. Tehdy exprezident poté, co vyzval lidi k účasti v následujících volbách, se sklenkou v ruce vybízí občany k občanské neposlušnosti, kterou jim zaručuje Listina základních práv a svobod. Co by v psaném textu působilo snad i korektně, připomíná v Zemanově podání téměř výzvu k protivládním demonstracím, a byť exprezident nakonec uvede termín „nenásilné prostředky“, celé to působí spíše jako výzva k agresi.

Zemanovu schopnost lavírovat na samé hraně ústavnosti jsme mohli „sledovat“ celých třiatřicet let jeho dráhy profesionálního politika. Nyní jako občan se toho zbavit nedokázal. Jen to již není ani trochu zábavné.

Ale nebezpečné to naneštěstí stále trochu je, protože Zemanovi i bez funkce stále umí naslouchat část populace. K ní exprezident mluvil, jejich přesvědčení o současnosti posílil. Že to nepovede k ničemu dobrému, je zřejmé úplně všem. A v tom bohužel zůstává občan Zeman stále nebezpečný. I když již nemá co reálně nabídnout.

