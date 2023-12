Stanislav Šulc: Sníh v Praze a zajímavý experiment s neúklidem

Již za pár dní vypukne astronomická zima. Už týden se ale Česko potýká se sněhem. A vskutku unikátním způsobem se s ním vypořádala Praha. Tedy přesněji řečeno nevypořádala. A nejspíš jde o utajovaný experiment, který by do budoucna mohl městu ušetřit hodně peněz. Nebo také ne.

Když v Praze klesne teplota k nule a napadne jeden centimetr sněhu, dějí se nevídané věci. Kolabování dopravy je téměř totální, ať už na úrovni soukromé, tak veřejné. Množství „ťukanců“ na silnici je monstrózní. A dostat se třeba z Proseka na Chodov je výlet na mnoho hodin. Tedy pokud cestující udělá tu chybu a vyrazí autem místo metrem.

Nicméně situace na silnicích se vždy uklidní v řádu hodin, maximálně dní. Vyrazí totiž silničáři, vše zasypou solí a jede se dál.

Situace na chodnících je diametrálně odlišná. Nic takového jako „chodníkáři“ totiž neexistuje. Ani v rovině jazyka, natož v rovině skutečného povolání. O bezprostřední okolí domů mají povinnost se postarat vlastníci, což se děje docela solidně. Ale když někdo vymýšlel tuto fantastickou myšlenku, nějak zapomněl, že jsou poměrně rozsáhlá území nikoho, kde přesto jsou chodníky. A bohužel i na tyto plochy umí sněžit. A tak v běžných dobách časem vyrazila i na tyto chodníky úklidová četa a nějak je zprůchodnila.

Vyplatí se vlastně úklid?

Letos se to však nestalo. Nejspíš se čekalo na oblevu, která přinejmenším v rušných částech města skutečně nastala. Ale v těch výše položených tak úplně ne. Někteří se domnívají, že město (či městská část) zaspalo. Poukazují na to, že město má nějaké povinnosti. Skutečnost ale může být barvitější.

U vesla na magistrátu i ve velkém množství městských částí jsou zodpovědná pravicově orientovaná vedení. A ti koukají na to, aby peníze netekly špatným (či řekněme zbytečným) směrem. Úklid sněhu, když se očekává obleva, přeci je trochu zhýralost. A tak možná došlo v posledních dnech k zajímavém experimentu: "Pojďme zkusit ušetřit tím, že to prostě neuklidíme. A počkáme si na reakce. Pokud vyjdou následné soudy se zraněnými lidmi levněji než plošný úklid, vlastně se to vyplatí."

Miliardy na účtu

Přiznejme si, že v tom může být logika. Finanční zcela jistě. A pak si jen položme otázku, která se v posledních letech moc neakcentuje. Je tu vedení města od toho, aby šetřilo? Nebo tu je od správy a řešení problémů občanů?

Pro doplnění kontextu je dobré připomenout, že Praha má na účtu něco kolem 100 miliard korun. Čekají tam bůhví nač a za poslední dva roky díky inflaci ztratily hodnotu téměř 30 procent.