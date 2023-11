Stanislav Šulc: Elektřinu chceme všichni. Bordel, který přináší, ale nechce nikdo. Jaderný odpad nemá v Česku řešení

Kam s ním? Z otázky budoucnosti úložiště jaderného odpadu se stává významné politikum. A je to tak dobře.

Položme si několik podstatných otázek a zkusme si na ně odpovědět názory průměrných občanů, tedy voličů.

Chceme elektřinu? Ano.

Chceme bohatnout? Ano.

Chceme elektřinu vyrábět, nebo kupovat z ciziny? Raději vyrábět.

Chceme bolestivé reformy soustavy výrobních kapacit elektřiny? Ne.

Z čeho chceme vyrábět nejvíc elektřiny? Z jádra.

A kam s jaderným odpadem? Nevím.

Shodneme se, že to nechceme

Energetika se stala nejdůležitější politickou otázkou. Byla jí sice už posledních 20 let, ale to o tom ještě nevěděli většinoví voliči, takže to nebyl politický problém. Nyní v souvislosti s cenami energií, Green Dealem a dalšími energetickými jevy posledních let se však z energetiky stalo téma do hospod. A tedy také předmět sporů, které lze vést doslova hodiny, ačkoli se nikdo z diskutujících nepohne ani o píď. Ostatně tak to máme rádi.

Ale na jedné věci panuje vzácná shoda, ačkoli jde o shodu spíše nevyřčenou. Nikdo nechce řešit otázku, kam s vyhořelým jaderným palivem. A rozhodně ho nikdo nechce mít za svým domem. Na tom panuje až vzácná shoda.

Kam s ním?

Otázka za stovky miliard zní: Kam s ním? Hlavním problém západního světa (a vzácně i České republiky) je v tom, že jaderný odpad nelze vyvážet. Tomu brání mezinárodní smlouvy, které se zatím vzácně nestaly předmětem žádné zpochybňovací kampaně.

Vyvézt vyhořelé jádro je samozřejmě lákavé. Doma by to vyřešilo problém s neochotou postarat se o odpad, který vytváříme. A určitě by se našlo hned několik zemí, které by za úplatu nechaly barely s tímto materiálem tlít někde v pustině. Ty zodpovědnější by to aspoň zakopaly pár centimetrů pod zem. Ty méně zodpovědné by to možná začaly využívat jako zbraň.

A jaderný odpad nelze ani vystřelit do vesmíru, čemuž také brání nějaké ty mezinárodní dohody. Přitom si přiznejme, že byznys by z toho byl zcela jistě fenomenální.

Problém nás všech

Zatím jediná varianta, která je z vědeckého hlediska správná, je poměrně komplikované a komplexní zakopání odpadu pod zem. Ve Finsku jsou s tím hodně daleko, materiál navíc plánují zakopat poblíž jaderné elektrárny, což tak nějak dává smysl.

V Česku se nyní opět dostává na pořad dne otázka „Kam s ním“. Všichni chápou, že to někam dát musíme, nikdo nemá žádný kouzelný vynález, který by vyhořelé jaderné palivo nechal zmizet. Ale nikdo ho nechce mít na svém dvorku (obrazně řečeno). Tedy přesněji stovky metrů pod svým dvorkem.

Bude zajímavé sledovat, jak celý tento problém dopadne. A bude stále důležitější otázku jaderného odpadu vnímat jako organickou součást energetické budoucnosti Česka. Zatím děláme, že se to ničeho netýká, a smějeme se okolním státům, které si řekly, že jádro není obnovitelný zdroj, ale komplexní problém s poměrně razantními náklady. I společenskými.

A ne, v celé otázce není hlavní problém to, jestli si dotčené obce budou moci nadiktovat nějaké podmínky nebo mít právo veta. Tohle je problém nás všech.

