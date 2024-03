Eskalace konfliktu? Válku v Evropě nevylučujeme, uvedl šéf ruské důstojnické akademie Zarudnickij

Konflikt na Ukrajině by mohl přerůst v totální válku v Evropě a pravděpodobnost, že se ruské síly zapojí do nového střetu „výrazně“ vzrůstá, uvedl šéf ruské důstojnické akademie Vladimir Zarudnickij. Generálplukovník to napsal v článku pro časopis ministerstva obrany, uvedla agentura Reuters.

„Nelze vyloučit možnost eskalace konfliktu na Ukrajině - od rozšíření účastníků o 'zástupné síly' používané pro vojenskou konfrontaci s Ruskem až po rozsáhlou válku v Evropě,“ cituje Zarudnického ruská agentura RIA.

„Hlavním zdrojem vojenských hrozeb pro náš stát je protiruská politika Spojených států a jejich spojenců, kteří vedou nový typ hybridní války s cílem všemožně oslabit Rusko, omezit jeho suverenitu a zničit jeho územní celistvost,“ tvrdí v textu rovněž generálplukovník.

Spojené státy se podle Zarudnického snaží Rusku uštědřit „strategickou porážku“ ve snaze udržet si světovou hegemonii.

Rusko vojensky napadlo sousední Ukrajinu v únoru 2022, Moskva konflikt prezentuje jako speciální vojenskou operaci a obranu před „kolektivním Západem“. Kyjev má podporu Evropské unie, USA i dalších spojenců. Válka přinesla nejhlubší krizi vztahů mezi Ruskem a Západem od kubánské raketové krize v roce 1962, píše agentura Reuters.

