Stanislav Šulc: Elon Musk zpoplatněním Twitteru ukazuje cestu českému školství

Elon Musk ode dneška testuje revoluční novinku. Ve dvou zemích budou muset uživatelé platit 1 dolar ročně. Za to nedostanou vůbec nic, kromě toho, že budou moci zcela normálně „tweetovat“. Jde o symbolickou částku, která Muskovi vynese hodně peněz. Totéž by přitom mělo zkusit i české ministerstvo školství u vysokoškoláků.

Reklama

Co si koupíte za 1 dolar, tedy za nějakých 24 korun? V Česku rozhodně ne šálek kávy. Určitě ne plnohodnotné jídlo. A nejspíš ani malé pivo. Koupíte si jedny noviny, školní sešit, ale maximálně do velikosti A5, případně jedno mýdlo.

Nyní se největší inovátor světa rozhodl vyzkoušet zajímavý experiment. Uživatelům sociální sítě X (exTwitter) žijícím na Novém Zélandu a na Filipínách používání sítě zpoplatnil. Respektive zpoplatnil možnost cokoli publikovat. A cena? Právě jeden dolar. Ovšem nikoli denně ani měsíčně, nýbrž za celý rok. Důvodů je celá řada, tím oficiálním je snaha omezit množství robotických účtů, které zneužívají různé síly pro pokřivení debat na síti.

Tím nevyřčeným důvodem pak samozřejmě jsou příjmy – pokud Musk od každého ze zhruba 350 až 550 milionů uživatelů Twitteru (různé metriky hlásí různý počet uživatelů) jeden dolar ročně, přijde si až na nějakou půlmiliardu dolarů ročně. To by rozhodně přispělo k tržbám společnosti, kterou Musk koupil za 44 miliard dolarů a od té doby hledá, jak síť monetizovat co nejefektivněji.

Lajkujete příspěvky? Zaplaťte. Síť X testuje dolarové předplatné Zprávy z firem Pod vedením Elona Muska sociální síť X nevzkvétá, ba naopak. Potýká se s dezinformačními kauzami, obřím propadem inzerce i odlivem uživatelů. Na pozadí toho všeho se firma rozhodla symbolicky zpoplatnit užívání i základních funkcí. Údajně v boji proti robotům. ČTK Přečíst článek

Vydělává Twitter?

Jde na to přitom velmi šikovně. Aktuální krok zpoplatnění klíčové funkce je až několikátý v řadě. Již dříve se Muskovi podařilo výrazněji navýšit počet registrovaných uživatelů, stejně tak uživatelů, kteří Twitteru již platí za různé fajfky ověření. Tito uživatelé navíc získávají i podíl z reklam, které se pod jejich posty objeví, na čemž vydělávají i čeští uživatelé sítě X včetně majitele Seznamu Iva Lukačoviče.

Zda Muskova společnost na těchto krocích doposud vydělala, či prodělala, není možné zjistit. Jedná se již o plně soukromou společnost, která nemá povinnost reportovat výsledky. Musk se však tváří, že vše jede v očekávaných kolejích a rozšiřuje možnosti sítě X, která se nejnověji pokusí oslovit uživatele konkurenčního Twitche orientujícího se na hráče videoher.

Dalibor Martínek: Jaký je vlastně český zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným patrným jsou důchody Názory O jakémsi českém zájmu v rámci Evropské unie mluví politici rádi, napříč stranami. Jaký vlastně ten zájem? Dálnice, vzdělanost? Jediným viditelným jsou důchody, míní komentátor Newstreamu Dalibor Martínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nízká cena přináší úspěch

Nicméně aktuální Muskův experiment daleko více ukazuje jednu zásadní informaci o světě. Pokud uživatelé po něčem skutečně touží, cena je nastavena dostatečně příčetně a použijí se dostatečně nízkoprahové způsoby platby, většina zaplatí.

V Česku existuje celá řada oblastí, kde by tento experiment měli sledovat a poučit se z něj. Tím nejdůležitějším ale je tuzemské vysoké školství. Tam se totiž o možnosti platit spekuluje přinejmenším dvě dekády. A padají stále tytéž parametry, ale i argumenty, které brání skutečnému zavedení školného.

Na jedné straně je „nápad“ uvalit na študáky školné ve výši desítek tisíc ročně. Na straně druhé se neustále opakuje, že nesmíme nikomu zamezit přístup k vysokému školství.

Muskův experiment ukazuje zcela jednoduchou cestu: školné ve výši 1000 korun zaplatí každý, systém získá stamiliony navíc a rozhýbou se potřebné reformy.