Stanislav Šulc: Amerika se vydává na dobrodružnou cestu k daňovému ráji. Pro investory se doktrína America First může stát noční můrou

Donald Trump má za sebou první skutečné vítězství ve svém druhém prezidentském angažmá. Republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů o dva hlasy schválila ambiciózní rozpočtový plán, který z Trumpových předvolebních slibů činí reálnou politiku USA. Kdo umí počítat do čtyř, dokáže si spočítat, že z toho moc dobrého nekouká. Tedy pokud zrovna nejste americkým miliardářem.

Začněme jednoduchými počty. Pokud je 4 více než 2, pak Trumpův ekonomický plán přinese hodně problémů. O 4 biliony dolarů totiž přijde americký rozpočet v nadcházejících letech kvůli Trumpovým daňovým škrtům. A naopak pouhé 2 biliony dolarů představují škrty. Navíc Trump zároveň chce výrazně navýšit rozpočet na obranu a boj s migrací, což rozhodně nebývají investice s vysokým multiplikátorem růstu HDP.

Menší pozornosti se pak těší fakt, že v rámci rozpočtových pravidel se má takzvaný dluhový strop navýšit na 4 biliony dolarů, což je rekord. A člověk nemusí být zrovna ekonom, aby si položil otázku, proč chce největší ekonomika zvyšovat deficit v době, kdy roste.

A tak skutečným výsledkem nyní schvalovaného rozpočtu bude jedno jediné a nevyhnutelné – opětovný nárůst inflace. Jak ostatně prohlásil i jediný republikánský poslanec Thomas Massie, který pro navrhovaný zákon nezvedl ruku.

Co přinese inflace

Inflace přitom bude efekt mimořádně rychlý a univerzální, protože zasáhne všechny, ať už Trumpa volili, či nikoli. A zasáhne také samotnou americkou administrativu, protože jí to značně zkomplikuje financování dluhu.

Inflace totiž přinese další dopad, kterým bude opětovné navýšení úrokových sazeb americké centrální banky. To sice možná vylepší situaci na spořících účtech, ale značně to prodraží financování projektů i soukromých dluhů včetně hypoték. Takže americký sen, který Trump sliboval, se řadě lidem opět vzdálí. A co víc, dopadem bude také silný dolar, což se také Trumpovi nehodí, protože to zkomplikuje vývoz amerického zboží, což je v rozporu s doktrínou America First toužící narovnat obchodní bilanci USA s dalšími zeměmi.

Investiční logika v ohrožení

Pro investory to je mimořádně nepříznivá zpráva. Na první pohled sice mohou tleskat, že příklon USA k daňovému ráji teoreticky podpoří místní podnikatelské klima, dopady inflace ale již tak teoretické nebudou a reálně budou americkou ekonomiku spíš dusit.

Vzhledem k tomu, jak se Donald Trump asimiloval s technologickými miliardáři, tento sektor pravděpodobně nadále poroste. Jeho dominance nad dalšími sektory však může být v jednu chvíli zcela zásadně problematická. Již za poslední dekádu význam Big-Techu v indexu S&P narostl natolik, že jakákoli negativní zpráva z technologií poslala celý index spolehlivě do záporu. Jestli totéž bude nadále pokračovat, bude celá investiční logika posledních dvou dekád značně ohrožena. Zvláště když vidíme, jak výrazně chce v technologiích uspět Čína.

Vysedí to demokraté?

Celá situace má i pikantní politický rozměr. Ačkoli zástupci demokratické strany aktuálně schvalovaný zákon označují za „hanebný“, protože sype peníze do kapes miliardářům, zatímco všem ostatním bere, kvůli výsledkům voleb s ním nenadělají nic. Republikáni mají majoritu v obou sněmovnách Kongresu a zatím hlasují disciplinovaně.

Nicméně rojí se stále větší spekulace o tom, že to demokratům může i trochu vyhovovat. Opatrně totiž spoléhají na to, že ekonomický program Donalda Trumpa naservíruje obyčejným Američanům přesně to, co sliboval, což oni jaksi nepochopili, a proto jej volili. A až na ně dopadnou veškeré škrty a inflace, začnou si všímat, že naopak bohatí bohatnou. A z následné nespokojenosti budou chtít při dalších volbách změnu.

Demokraté na naplnění tohoto plánu mají dva roky, kdy dojde k další obměně členů Kongresu. Pokud by se to demokratům povedlo, Donald Trump by měl zbytek vlády značně zkomplikovaný. Jen je otázka, jestli se demokraté v tomto projektu nepřepočítali, jako v uplynulé dekádě již několikrát.