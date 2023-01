Dalibor Martínek: Zrodí se noví „Babišové“? Vláda by měla zamakat, aby ne

Po dvou dnech oslav vítězství Petra Pavla přišel všední den. A s ním čas zamyslet se, jak to, že Andrej Babiš získal 2,4 milionu hlasů.

Zatím se snažíme sami sobě namluvit, že za toho mohou fake news, Babišovy lži a jeho nečistá kampaň nebo předchozí uplácení důchodců či státních zaměstnanců. To je jen část pravdy. A dost možná ta méně podstatná. Nechceme si připustit, zvlášť v okamžiku, kdy pro mnohé nastal slastný okamžik „lámání dějin“, že problém s voliči populistů je mnohem hlubší. Stačí se podívat na data.

Úměra mezi volbou Babiše a exekucemi je do očí bijící. Pár příkladů. Babiš vyhrál v České Lípě s 50,1 procenty hlasů. Míra exekucí je tam 9,7 procenta. V Chebu je poměr 50,4 procenta pro Babiše, 10,7 procenta lidí v exekuci. Teplice, Babiš 51,6, exekuce 12,1. Chomutov Babiš 55,8, exekuce 14,5. Most, Babiš 58,5 procenta, v exekuci 15 procent obyvatel. V Litvínově 59,4 procenta Babiš, v exekuci 15,6 procenta lidí. Přímá úměra je až děsivá.

Ještě pořád si někdo myslí, že voliče nalákaly poplašné zprávy z dílny Babišových marketérů? Volba bezskrupulózního populisty Babiše je spíš voláním o pomoc. Které se lidem od sociálního či vzdělávacího systému málo dostává.

Pro dokreslení. Babišovy úspěchy se také velmi kryjí s výší nezaměstnanosti. Ta je největší v Mostě či v Chomutově. A samozřejmě korelují i s výší průměrných platů. V Praze přes 48 tisíc korun, v Karlovarském kraji pod 35 tisíc korun. Volby se navíc konaly v době extrémní existenční nejistoty. Inflace za leden se čeká kolem dvaceti procent. Bohatší lidé, nazvěme si je třeba Pražáci, odložili nákup investičního bytu. Lidé z Mostu nevědí, za co zaplatit plyn, elektřinu, nájem, potraviny.

Co lidem bez perspektivy nabízí vláda? Utahování opasků a pochopení. To stejné jako všem. Je přece válka na Ukrajině. Pro největší chudáky má pár tisícovek příspěvku na bydlení, které si potupně musejí vyběhat po úřadech. Kde narazí na povýšené úřednice s valorizovaným platem sedících ve vytopených kancelářích. Takže kde se bere onen pocit zmaru, který Babišovi nahnal tolik hlasů?

Pomoc lidem v problémech

Vláda má dvě možnosti. Buď pojede ve vyjetých kolejích a bude se dál starat o většinu, která ji přinese volební vítězství. Obrní se vzletnými hesly a bude rozvíjet všemožné vize, pro které nemá žádná vláda daleko. Z montovny uděláme vzdělanostní ekonomiku, zvýšíme přidanou hodnotu. Majitelům nemovitostí rozdáme dotace na soláry a tepelná čerpadla, roky si budeme povídat o důchodové reformě. Na konci každého volebního období se pochválíme, kolik kilometrů dálnic jsme postavili.

Druhá cesta je těžší. Postarat se o lidi bez naděje. Ne obsazovat úřednické pozice expertů na fake news, ale poslat lidi do terénu. Pracovat na školském systému, zprůchodnit sociální. Digitalizujme, ať je systém adresný, rychlý, pružný. Samozřejmě reformujme exekuční systém, což se nikomu nepovedlo dvacet let. Z nezaplacených desetikorun stále vznikají dluhy tisíců korun. Vládní milostivé léto jen udělalo s více tisíců méně tisíců. Jak říkal senátor Marek Hilšer, který se tématu roky věnuje, dosud nebyla vůle systém změnit.

Vláda má dva roky. Mohla by využít pozitivní impuls prezidentských voleb. Jestli se jí to nepovede, Babiš se opět přihlásí o své voliče. Nebo se objeví nějaký nový, neokoukaný a šikovnější populista. Méně zprofanovaný, bez dotačních a jiných škraloupů, a vládě vyfoukne hračku. Nějaký nový Gross ve svých nejlepších letech.

