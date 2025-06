Praha stagnuje v žebříčku úspěšných měst

Praha se již podruhé za sebou umístila na 47. místě v žebříčku tisícovky měst Global Cities Index (GCI), který hodnotí aktuální schopnost světových metropolí přitahovat investice, kvalifikované talenty a podnikatelské příležitosti. Na prvním místě tohoto žebříčku je New York, na posledním indický Súrat.

Součástí studie je výhledový index Global Cities Outlook, který sleduje připravenost měst na budoucnost, například v oblasti inovací, růstu životní úrovně či ekonomiky. Zatímco současný stav Prahy podle aktuálního GCI stagnuje, výhledový index dokonce ukazuje, že bez výraznějších reforem v oblasti inovací, digitalizace a podpory talentů může Praha zaostávat za svou konkurencí, která se rychle rozvíjí, včetně Varšavy.

Z výsledků GCO vyplývá, že hlavní město Polska meziročně výrazně zlepšilo své skóre, posunulo se o 19 míst na 53. příčku a těží z otevřenosti vůči zahraničním talentům, zjednodušení podnikatelského prostředí a efektivního využívání evropských dotací. Praha naopak mírně klesla na 51. místo, přičemž stále čelí nadmíře byrokracie a dalším překážkám, které podnikatelům i investorům ztěžují podmínky a brzdí růst. V oblasti životní úrovně a wellbeingu se ale dlouhodobě řadí mezi TOP 40 měst. Navíc se pyšní svými památkami, muzei či galeriemi. Silná je i ve veřejné dopravě.

Demolicí to nekončí. Čeští stavbaři stále častěji recyklují stavební materiály, řadí se ke světové špičce Zprávy z firem V době, kdy se zásoby kameniva a písku po celém světě tenčí, získává recyklace stavebního odpadu stále větší význam – a Česká republika zaujímá v tomto směru čelní pozici. Michal Nosek Přečíst článek

Dravé Polsko

Nicméně stagnace Prahy je zřejmá a sousední hlavní města se začínají vzdalovat. „Polsko dokázalo výrazně zjednodušit stavební procesy a vytváří ideální podmínky pro rychlý růst startupů, což se projevuje jak v přílivu zahraničního kapitálu, tak multiplikačním efektem i do dalších sfér ekonomiky i životní úrovně,“ komentuje výsledky indexu Martin Kuča, vedoucí partner pražské pobočky společnosti Kearney a doplňuje: „Z dat vidíme, že nově rostoucí regiony dokážou využít změny v globální ekonomice. Zatímco investice do tradičních oblastí jako USA nebo Čína oslabují, lépe se daří městům v Latinské Americe, jihovýchodní Asii či na Blízkém východě. Přestože je svět ekonomicky roztříštěnější, právě města dnes hrají klíčovou roli při hledání řešení zásadních problémů pro obyvatele – od klimatických změn po udržitelný rozvoj.“

Podle žebříčku Global Cities Outlook, se mezi deset nejperspektivnějších měst zařadilo hned osm evropských metropolí. Navzdory turbulentní době se na budoucnost nejlépe připravují Mnichov, Kodaň, Lucemburk, Stockholm, Paříž, Dublin, Helsinky a Düsseldorf. Praha ve výčtu chybí i kvůli nízké míře inovací dle počtu patentů, objemu privátních investic a počtu inovačních inkubátorů, kvalitě infrastruktury či objemu přímých zahraničních investic.

Autoři globálního porovnání konzultační společnosti Kearney uvádějí, že evropská města sice v globálním měřítku mírně ztrácejí dech, ale z dlouhodobého hlediska mají silné předpoklady posílit svou pozici na úkor metropolí jako je New York, Tokio nebo Singapur. „Pro Českou republiku je to důležitý signál – pokud chce Praha v budoucnu patřit mezi globálně konkurenceschopná města, bude zásadní, aby investovala do rozvoje inovací a digitálních řešení, musí těžit z toho, že Česká republika posílí konkurenceschopnost ekonomiky a zefektivní veřejnou správu. I když si Praha v rámci analýzy v oblasti kvality veřejné správy, která sleduje úroveň byrokratické zátěže, složitost prostředí pro business a transparentnost, meziročně polepšila o desítky míst, stále je viditelně velký prostor pro zlepšení,“ dodává Kuča.

Města musí mít podporu státu

Přesto, že indexy porovnávají města, řada faktorů, které kritéria zohledňují, jsou pod taktovkou státu a nikoliv samospráv. Metropole tak fungují jako výkladní skříně jednotlivých států. „Města s tím samostatně mnoho nezmohou. Zásadní změny musí přijít na úrovni státu, který určuje legislativní rámec a zásadní pravidla pro podnikání i příliv talentů,“ zdůrazňuje Kuča a shrnuje: „Pokud stát nepřijme konkrétní opatření ke zjednodušení byrokracie, digitalizaci veřejné správy a podpoře inovací, Praha zůstane v pozici stagnující metropole.“

Nižší míru talentu v Praze oproti jiným metropolím potvrzuje i index GCI, který měří množství expatů s vysokoškolským vzděláním, hodnocení univerzit či počet mezinárodních studentů. Martin Kuča shrnuje informace z indexů: „Evropská města, která mají dnes vedoucí postavení, jsou ta, která se dokázala rychle adaptovat na nové podmínky a vytvořit příznivé prostředí pro inovace a podnikání. Praha musí tento přístup převzít, jinak hrozí, že ztratí další příležitosti a zůstane pozadu.“

Kristýna Helm: Některé banky pořád nechtějí půjčovat zbrojařům Leaders Český obranný průmysl může být vítaným partnerem velkých evropských zbrojovek, které se nadechují k dalšímu rozvoji. „Evropské dodavatelské řetězce se otřásají a transformují, firmy mapují trh a koukají také na Česko,“ řekla v rozhovoru pro Export.cz Kristýna Helm, viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP). Tuzemské společnosti mohou nabídnout nejen výrobu, ale také výzkumné kapacity. Jan Žižka Přečíst článek

video České firmy od ESG neutíkají, spíše naopak, zaznělo na konferenci newstream.cz Money Firmy se připravují na novou éru ESG reportingu a povinnost referovat o udržitelnosti podle nové evropské směrnice. Letošní květen by pak mohl přinést i schválení odkladu povinnosti pro vybrané skupiny firem. Zavedení reportingu by ale společnosti neměly vnímat jen jako povinný diktát z Bruselu, nýbrž jako výzvu, která jim do budoucna přinese hodnotu, pomůže řídit rizika a zlepší i konkurenceschopnost, shodli se v odborné debatě Newstream lídři byznysu, z nichž někteří už sami mají s tímto reportingem i vlastní zkušenost. Věra Tůmová Přečíst článek