Dceřiná společnost Volkswagenu pracuje na průlomové baterii pro elektromobily

Společnost PowerCo, která je bateriovou divizí automobilky Volkswagen, zaznamenala slibné výsledky v testech prototypu tzv. solid-state baterie pro elektromobily amerického partnera QuantumScape.

Reklama

Tato technologie slibuje vyšší energetickou hustotu, než jakou mají současné baterie, menší riziko požáru díky eliminaci hořlavých elektrolytů a větší odolnost vůči cyklickému nabíjení, což by zajistilo bateriím delší životnost, upozornil server The Autopian. Solid-state baterie mají pevný elektrolyt.

PowerCo se zabývá technologií a výrobou baterií. Při několikaměsíčním testování si dokázal prototyp baterie firmy QuantumScape po 1000 nabíjecích cyklech zachovat 95 procent své původní kapacity. To by mohl být velký úspěch, protože Volkswagen uvádí, že odvětví má pro tuto vývojovou fázi cíl ztrátu kapacity 20 procent po 700 nabíjecích cyklech. Baterie rovněž splnila všechny požadavky týkající se rychlosti nabíjení, samovybíjení a bezpečnosti.

Zezelenání Evropy žene cenu mědi vzhůru o desítky procent Trhy Cena mědi by se v letošním a příštím roce mohla zvýšit celkem o více než 75 procent. Důvodem je přerušení těžby a vyšší poptávka po tomto kovu, který je důležitý mimo jiné pro přechod k obnovitelným zdrojům energie. Uvedl to ve své zprávě server CNBC. ČTK Přečíst článek

Pokud by se tyto baterie používaly v sadě s dojezdem 500 až 600 kilometrů, pak by 1000 nabíjecích cyklů pokrylo ujetí 500 tisíc kilometrů a po uplynutí této doby by bylo stále využitelných 95 procent původní kapacity. To je více, než kolik většina automobilů dosáhne za celou dobu své životnosti. Server však upozornil, že je to idealizované číslo, protože předpokládá 1000 plných nabíjecích cyklů s pokaždé dosaženým maximálním dojezdem. Nicméně to naznačuje, že technologie baterií by mohla mít skvělou životnost, která přesahuje úroveň dosažitelnou v současných elektromobilech.

Snížení rizik požáru

Solid-state baterie podobně jako lithium-iontové baterie využívají lithium. Liší se ale v tom, že mají pevný elektrolyt, a ne kapalný či gelový. Ve zkratce to znamená, že tato technologie umožňuje použití kovového lithia jako anodového materiálu, který uchovává více energie než anodové materiály používané v současných bateriích při stejné hmotnosti. Odstranění hořlavého kapalného elektrolytu zároveň snižuje riziko požáru a umožňuje rychlejší nabíjení díky nižšímu riziku vznícení v důsledku přehřátí.

O tuto technologii se aktivně snaží řada firem, stále však přetrvávají problémy s robustností a spolehlivostí. Zdá se ale, že firmě QuantumScape se podařilo vyřešit jeden z hlavních problémů, a to jak zabránit tvorbě lithiových dendritů, tedy jakýchsi vláken uvnitř článku, které mohou v krátké době baterii zničit.

Dalibor Martínek: Co čekat v roce 2024? Evropa se bude týrat klimatem, ale žezlo už drží Afrika Názory V osmdesátých letech běžel na jednom ze dvou kanálů české televize dokumentární pořad s názvem Přežijí rok 2000? Byl to apelativní přírodovědný dokument. Orel skalní v úvodní sekvenci strhl ze skály jehně, nesl ho v pařátech, potom ho pustil. Padalo ze skály, mlátilo se o útesy, vše za dramatické hudby. Skvělý úvod dokumentu. Jehně nepřežilo. Orel skalní ještě žije. Ne ten z filmu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nelze však očekávat, že se nové články objeví v dohledné době v sériově vyráběných vozech. Přestože firma QuantumScape uvádí, že její čtyřiadvacetivrstvý testovací článek už odpovídá konstrukci plánované pro sériovou výrobu, je to stále jen prototyp. Vymyslet způsob, jak vyrábět ve velkém, je náročný úkol. A dalším úkolem je výstavba továren. Mnoho automobilek má už nyní problém s tím, jak rozjet dostatečnou výrobu současných konvenčních baterií. Pokud by se ale firmě QuantumScape podařilo vymyslet spolehlivé polovodičové články a správný výrobní proces, je zde velký potenciál.

Pokud články obstojí v reálných podmínkách a budou cenově dostupné, jejich větší energetická hustota, která udává, kolik energie je uloženo v jednom kilogramu hmoty nebo litru objemu, by znamenala obrovskou změnu pro všechny elektromobily, které je budou používat. Umožnilo by to vyrábět elektromobily s mnohem větším dojezdem než konkurence, anebo s podobným dojezdem, ale výrazně nižší hmotností, upozornil server.