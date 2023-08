Politický diář: Alternativní brněnská politika

Brněnská primátorka Markéta Vaňková má podporu předsednictva ODS, to nevidí důvod, proč by kvůli fotografii, na níž je s bílým práškem připomínajícím kokain, měla rezignovat. Jak poznamenal poslanec Marek Benda – „Brno vždy bylo lehce alternativní město, tak to je.“ Pravda. S tím jak ve vysokých politických a úřednických funkcích přibývá reprezentantů moravské metropole, je to čím dál tím víc zřetelnější.

Poslanec Jan Skopeček, místopředseda sněmovny a ekonomický expert ODS, po čase opět projevil obavy o vývoj hospodaření státu. Připomněl přitom, že schválený schodek státního rozpočtu pro letošní rok ve výši 295 miliard se podaří udržet jen v případě, že vláda přistoupí k úsporám v řádu desítek miliard korun ještě v průběhu tohoto roku. To je takové pes jitrničku sežral vládní politiky.

Šéf lidovců Marian Jurečka přidal další hřebík k zatlučení do politické rakve KDU-ČSL. Propagace nové úpravy sociálních dávek (ta má podle něj bránit jejich zneužívání) skrze pomlouvání Romů je přes čáru, rasistický podtext nelze přehlédnout. Navíc, data, která by dokládala, že dávky se ve velkém zneužívají neexistují.