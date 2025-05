To se to před volbami slibuje

Politické strany a hnutí zahájily předvolební turné. Sliby se slibují, blázni se radují.

Až na hnutí ANO zahájily partaje a hnutí předvolební turné. Koalice Spolu u pražského Masarykova nádraží s názvem Teď jde o všechno. Petra Fialu doprovází herečka Iva Pazderková. Premiér bude lidem vysvětlovat, že jde o všechno – rozhodne se, zda na Východ nebo na Západ, Vítězem ovšem spíš bude ANO. To vystartuje s programem až 4. září.

Hnutí SPD vsadilo před volbami na osvědčené nízké ceny. Máslo za39 korun, brambory a cibule po osmi. Zkrátka jarmark, tentokrát na náměstí v Jihlavě…

Na náměstích hledá úspěch Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty. Kampaň rozjíždí za pípou. Načepuje ho i zaplatí Šlachta osobně. No, nedej si.

Nižší daň z práce, dřívější odchod do důchodu, výstavba nájemních bytů a další pohádky ovčí babičky. To je dlouhodobý, respektive desetiletý program sociální demokracie. No, neber to.

Předsedou STAN po sjezdu zůstává Vít Rakušan. A Starostové slibují: „Nebudeme útočit na druhé, nebudeme strašit, povedeme pozitivní, dobrou kampaň,“ popsal. Sliby se slibují, blázni se radují.

