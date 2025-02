Rakušan už ví, kdo bude příštím premiérem. A kdo se strachuje o senátorku Šípovou?

V případě velkého volebního úspěchu to bude on a sám je na to připraven. Jeho hnutí je v parlamentních volbách schopné přiblížit se pětině odevzdaných hlasů.

Téměř všechny události minulého týdne přebila starost o senátorku Adélu Šípovou. Tu velice zaskočila zpráva, že se politikům opozdí výplata, minimálně v lednu. Teatrálně se proto zeptala, zda má prodat ledvinu. Proč ne, když ji někdo koupí. Ale konec špatných vtipů. Paní senátorka zasedá v horní komoře parlamentu za Piráty už čtyři roky, je advokátka. Úspory prý ale nemá…

Předseda Starostů Vít Rakušan ví, kdo bude příští premiér. V případě velkého volebního úspěchu to bude on a je na to připraven. Jeho hnutí je v parlamentních volbách schopné přiblížit se pětině odevzdaných hlasů. Hnutí STAN je například podle aktuálního průzkumu třetí na pásce, získalo by 11,4 procenta voličské přízně.

Markéta Pekarová Adamová končí v politice. Co všechno je a může být s tím spojeno, se rozebírá a rozebírat bude. Tak se podívejme na vedlejší efekty. Stačilo, že se Jiří Pospíšil jen zmínil, že by případně mohl zvažovat, zda v hlavním městě povede kandidátku Spolu do parlamentu, a už to vyvolalo nevoli vlastního partajníka. „On se na to třese. Touží po tom. Klidně sloučí TOP 09 a ODS, když z toho něco kápne,“ tweetoval europoslanec za topku Ondřej Kolář. Sice to zavčasu smazal, ale i tak je to vizitka strany. Je nám líto.

Komunista Jiří Dolejš byl vyhozen ze strany. Řečeno oficiálně, vedení KSČM ukončilo členství bývalému poslanci a někdejšímu místopředsedovi Jiřímu Dolejšovi. Na Dolejšovi vadilo vedení snad všechno, a ještě si dovolil pochybovat o projektu stranické šéfky Kateřiny Konečné:„Projekt Stačilo! je spíše nacionálněpopulistický. Nechci, aby se z komunistů stalo béčko SPD,“ uvedl Dolejš. Když po pětatřiceti letech nešel sám, tak řekli – stačilo.