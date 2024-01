Politický diář Jany Havligerové: Pořídí si Andrej Babiš také český a moravský kroj?

Dění uplynulého týdne vyvolalo napříč politickým spektrem řadu otázek. Odpovědí se snad také dočkáme – časem. Každopádně třeba lidovci odhalí ledví už v nadcházejícím týdnu. Sejdou se v pátek.

Vypadalo na bouři ve sklenici vody, ale ne. Pozice Mariana Jurečky se dál otřásá. Lidovci mají mít volební sjezd na podzim, na celostátní konferenci širšího vedení a všech krajských organizací KDU-ČSL se teď budou rozhodovat, jestli jeho konání neurychlit. Tedy zda nebudou nově obsazovat stranické posty už na jaře. Vydrží Jurečka do švestek nebo ne? A kdy lidovci opustí koalici Spolu?

Dalibor Martínek: Proč chce skončit ministr Jurečka? Ne střelba, ze snu ho budí důchodová reforma Názory Proč Marian Jurečka neustále mlží, odstupuje a neodstupuje z funkce ministra? Je to kvůli tomu, že včas nevzal telefon, že nesprávně vyhodnotil zprávu o tom, že se střílí v centru Prahy? To by vlastně bylo to nejlepší, nejbanálnější vysvětlení. Dalibor Martínek Přečíst článek

Andrej Babiš zakoupil tyrolský kroj, hned v obchodě se do něj oblékl a předvedl i pár tanečních kroků (viz instagramové video níže). Posléze v kroji vyrazil na vyhlášený večírek Weißwurst Stanglwirt, který se konal v rakouské obci Going am Wilden Kaiser. Masopustní veselí v českých a moravských krajích, i když na něm nebude Arnold Schwarzenegger jako v Rakousku, by se Babišovi mohlo také líbit. Vyrazí šéf Ano do českých a moravských regionů v příslušných krojích?

Tomio Okamura řečnil ve sněmovně deset hodin a 44 minut bez přestávky. Překonal tím svůj loňský více než sedmihodinový projev. Na šéfa SPD zatím nikdo z českých řečníků nemá, a pokořil i někdejšího kubánského lídra Fidela Castra, který byl nekonečnými promluvami proslulý. Funguje Okamura na klíček nebo na baterky?

Politický diář Jany Havligerové: Ministr Stanjura odpískal reformy Názory Šéf státní pokladny veřejně slíbil, že ve druhé polovině vládnutí Fialova kabinetu se neuskuteční žádné reformy. Stanjura prohlásil, že „zásadním legislativním změnám brání špatná fáze volebního cyklu“ i fakt, že voliči vlastně žádné velké změny nechtějí. Až tak ráznou změnu komunikace s občany si zase docela jistě nepředstavoval premiér. Jana Havligerová Přečíst článek

Lidovci podrželi Jurečku. Širší vedení strany jej podpořilo s ohledem na jeho dosavadní práci Politika Celostátní výbor KDU-ČSL dnes večer podpořil Mariana Jurečku v tajném hlasování jako předsedu strany i jako ministra, a to s odhledem na jeho dosavadní pracovní výsledky. Hlasováním reagovalo na kritiku jeho rozhodnutí nezrušit vánoční večírek ministerstva práce a sociálních věcí po tragické střelbě na Karlově univerzitě a Jurečkovy další komunikace. Usneslo se, že chyboval, omluvilo se dotčeným a vzalo na vědomí jeho omluvu. Informoval o tom místopředseda vládní strany a Sněmovny Jan Bartošek. ČTK Přečíst článek