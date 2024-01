Stanislav Šulc: Co je to vlastně ta chyba v komunikaci?

Od loňského roku se nám do veřejné debaty vetřel takový nešvar. Všechno se začíná označovat za chybu v komunikaci. Chybu v komunikaci údajně činí vláda, která nedokáže vysvětlit podstatu vládního balíčku, chybou v komunikaci bylo vytáčení ministra Jurečky kolem mejdanu při střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Co tedy všechno je chyba v komunikaci?

Předně: spojení „chyba v komunikaci“ je typický newspeak. Tedy uměle vymyšlený patvar, který má za úkol zjemnit různé nepříjemné pravdy. Pamatujete na nepravdu? Ano, je to podobné. Nepravda je lež. Jenomže lež je moc ostrý termín, mnohdy žalovatelný a moc ostrý. Nepravda, naproti tomu, je sice políček politickému konkurentovi, ale políček snesitelný, za který možná ani nepřijde žádná sankce.

A chyba v komunikaci je další úroveň zjemnění. A navíc má mnohem širší využití. Za „chybu v komunikaci“ bylo v posledních měsících označeno neuvěřitelné množství dříve nesouvisejících věcí. Vláda například udělala chybu v komunikaci svého úsporného balíčku. Chybou v komunikaci bylo vytáčení ministra Mariana Jurečky kolem neukončeného mejdanu při střelbě na Filosofické fakultě. Na chyby v komunikaci došlo ostatně podle policie i při samotném zásahu při tragické střelbě 21. prosince.

Na těchto třech „chybách v komunikaci“ si pojďme ukázat, že o žádné chyby v komunikaci nejde. Jde o klasické zneužívání jazyka pro účely toho, kdo tento termín zrovna používá.

Chyba první: Vládní balík

Ne, vláda rozhodně nechybovala v komunikaci vládního balíčku, za což již blahosklonně pokárali jinak věrní fanoušci vládní koalice. Vláda poměrně jasně řekla, že chce odlehčit napjatému státnímu rozpočtu. A že to bude bolet všechny. Naopak, šlo až o nečekaně otevřené přiznání, žádná chyba v komunikaci.

Ale jistě, pak tu jsou problematické momenty: daň na tiché víno (tedy její absence), růst daňového zatížení u nejchudších, podivně motivované a občas nevysvětlitelné přesuny v sazbách DPH a mnoho dalších změn, na něž se snesla kritika.

Ne, to není chyba v komunikaci. To je prostě volba. Koalice je složena z deklaratorně pravicových a středových stran, které chtějí podporovat podnikání a nikoli nízkopříjmové zaměstnance. Komunikačně na tom není co vysvětlovat, nemůže tedy dojít k chybě v komunikaci.

Co ve skutečnosti provládní kritici vládního balíčku požadovali, byla laciná gesta, jejichž mistrem byla předchozí vláda. Že jich tato vláda není schopna, nebo není ochotna se k nim snižovat, je v souladu s jejím zaměřením, předvolebními sliby i koaliční smlouvou.

Verdikt: Ne, toto není chyba v komunikaci.

Chyba druhá: Konec mejdanu

Ne, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) rozhodně nechyboval v komunikaci, když se pokoušel vysvětlovat, že se o střelbě dozvěděl později, než se ve skutečnosti dozvěděl. Jeho ministerstvo nechybovalo, když tvrdilo, že mejdan skončil tak akorát. A Jurečka nechyboval, když se na něj provalilo, že se na mejdan vrátil i po zasedání vlády.

To nejsou chyby v komunikaci. To jsou nepravdy (abychom se drželi nebolestivého politického žargonu). A jsou to nepravdy poměrně smutné. Jejich šiřitelé je totiž pronesli s poměrně nelichotivými zámysly. Pronášeli je totiž s tím, že doufali, že se je nikomu nepovede vyvrátit. Ostatně někdo z vládních politiků to označil za klukovinu. A ano, on to je takový sígrovský přístup. Tys míčem vysklil sousedům okno? Ne… Uhnutí pohledu doleva dolů, kousání nehtů. To jsem nebyl já, to byl kamarád. Ale on pak utekl a nevím ani, jak se jmenoval…

Verdikt: Ne, vytáčení Mariana Jurečky kolem ministerského mejdanu 21. prosince nebyla chybou v komunikaci.

Chyba třetí: Tragická střelba

Doposud šlo o takové legrace, řekněme třeba i klukoviny. Poslední „chyba v komunikaci“ ale má výrazně tragičtější rozměr. Policie by podle svého vlastního interního šetření měla „pro příště mít lepší krizovou komunikaci s dotčenými orgány“ v případech, jakým byla tragická střelba na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Ne, rozhodně tu nepůjde o snahu vyřešit, zda byl zásah v pořádku. Ale v pořádku rozhodně není využívat nejhloupější floskule, které působí naivně v politické realitě. V kruté realitě, jakou událost z 21. prosince byla, působí ještě mnohem hůř.

Verdikt: Ne, navrhovat pro příště lepší krizovou komunikaci při událostech typu masové střelby, není šťastné.

Jazyk žije

Samozřejmě platí, že jazyk je živý organismus. Bohužel mnohdy to má velmi hloupé projevy například tím, že se zpopularizuje určitý eufemismus zakrývající podstatu věcí. Chyba v komunikaci se stala přesně takovým módním spojením. Ne vše z toho, co je za ni označováno, jí skutečně je. Vlastně téměř nic, co je dnes označováno za chybu v komunikaci, jí skutečně je. A je dobré si uvědomovat, kdo a proč to spojení používá.