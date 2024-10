Návrh resortu práce a sociálních věcí na zvýšení platů ústavních činitelů o téměř čtrnáct procent, což by znamenalo, že například plat předsedy vlády by přesáhl 300 tisíc korun, vyvolal pořádné pozdvižení. O to větší, že politici se zaštiťovali Ústavním soudem – my nic, to oni. Soud ovšem rozhodoval o platech v justici a politikům vzkázal, že jejich platy se rozhodně nezabýval. Ze zvyšování platů ústavních činitelů nakonec nejspíš nic nebude. Každopádně, premiérovi Petru Fialovi by prospělo, kdyby ve Strakově akademii vznikla „Kancelář pro uvádění vládních příběhů na pravou míru".

Ministr Marián Jurečka má hlavu v pejru. Kromě platů ústavních činitelů to ještě zavařil prezidentovi. Tím, že navrhnul, aby první dáma měla vlastní „plat“. Teď tvrdí, že sólo peníze pro paní Evu žádal kancléř Milan Vašina. Původní dohoda s Hradem prý zněla, že sumu určenou pro svou reprezentaci by moha manželka hlavy státu čerpat z prezidentských náhrad. Hrad by si měl podle něj udělat v požadavcích pořádek. Trapas. Ten si mohli jak Jurečka, tak Hrad ušetřit.

Tomio Okamura už není persona non grata. Hnutí SPD přibrala vítězná parta ANO hned do čtyř krajských vlád. Předseda Svobody a přímé demokracie si tím pádem brousí zuby na společné vládnutí s anoisty v budoucím celostátním kabinetu. Babiš tvrdí, že na krajských koalicích jeho hnutí netestuje možnou spolupráci s Okamurou po sněmovních volbách. Všeho do času.

Pirát Zdeněk Hřib, pražský exprimátor, se přihlásil o post stranického předsedy. „Chci nás vycentrovat tak, aby Piráti byli hlavní politickou silou na liberálním středu, abychom získali opět schopnost zaujmout tento centrální proud voličů a abychom prosazovali politiku opřenou o expertízu a data,“ tvrdí. Podporu mu vyjádřili spolustraníci na pirátském fóru a on dlouho přemýšlel, zda rukavici zvednout. Byly to fakt muka.

Novou předsedkyni sociální demokracie a jejího prvního místopředsedu Lu boše Zaorálka opouštějí výrazní straníci. Po exministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi a bývalé ministryni Petře Buzkové oznámil odchod Jakub Landovský. Ten v letech 2019 až 2024 zastupoval Česko u NATO. „Pokoušel jsem se celý život sociální demokracii měnit. Založil jsem živou sociální demokracii, výsledkem bylo, že v podstatě zemřela. Pak se přejmenovala a já jsem té straně v jeden moment přestal rozumět,“ uvedl k odchodu. Venezuela a Zao zkrátka hodlají táhnout sociální demokracii až moc doleva.