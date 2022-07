Politický diář Jany Havligerové: Politici dokážou poradit

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se pořádně opřel do Pirátů: „Jsou aktivistická banda, která dokáže jen křičet, ale nejsou za ní žádné činy.“ Takže by měli po českém předsednictví Evropské unie z Fialova kabinetu vystoupit. Proč až po předsednictví? Protože Zdechovský doufá, jak řekl, že Česko projde předsednictvím s velikou grácií a nepadne vláda. Je to prostě lidovec.

Počty nakažených covidem v Česku na začátku prázdnin opět vzrostly. Denní přírůstek potvrzených případů koronaviru se poprvé od počátku května dostal na 1300. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ale dál jen opakuje, že pro většinu známých opatření neexistují medicínské důvody, a tam, kde existují, je nemůže vnucovat. Soukromou radu ale má. Doporučuje, aby lidé chodili spíše pěšky a využívali kola. Podle něj je to způsob, jak lze zabránit tomu, aby se virus šířil v hromadné dopravě. Tak alou, a pěkně po svých.

Markéta Pekarová Adamová (TOP09) sleduje se znepokojením počínání veřejného ochránce práv Stanislava Křečka. Ten odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové všechny agendy, neb podle něj její práci provázejí lidské i manažerské komplikace. Problémy mezi těmi dvěma jsou dlouhodobé, poslední Křečkův zásah je dosavadním vrcholem. Pekarová Adamová chce, aby jí ombudsman (ten je ze zákona neodvolatelný) krok, který označila za bezprecedentní, detailněji vysvětlil při osobním setkání. Té dámy je na postě šéfky Poslanecké sněmovny škoda. Měla by řídit něco většího. Třeba zeměkouli.

Politický diář Jany Havligerové: Lehkost a tíže politického bytí Názory Andrej Babiš - podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK, by momentálně prezidentské klání nevyhrál, pro víc než polovinu respondentů by dokonce byl jako hlava státu nepřijatelný. Průzkum také ukázal, že při volbě prezidenta lidé moc nedají na rady veřejně známých osobností. Například doporučení Miloše Zemana by aktuálně ovlivnilo pouhých deset procent voličů, navíc se nedá s jistotou říct, jestli by to nebyl spíš polibek smrti. Takhle by to bylo teď, v červnu. Jenže, fakticky vybírat se začne až na začátku roku příštího. Jana Havligerová Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Neviňátko Babiš volá po krvi Názory Šéf ANO se v kriminální kauze, která postihla Starosty a nezávislé, přímo vyžívá. Nejen ministry za STAN by odvolával na potkání. A bývalí členové jeho kabinetu, Alena Schillerová a Karel Havlíček, mu zdatně sekundují. V logice toho, co předvádějí, by ovšem přinejmenším tito dva anoisté, dnes šéfka poslaneckého klubu a místopředseda dolní komory parlamentu, měli rezignovat na své funkce. Mají na hlavě tunu másla - trvale a dlouhodobě jsou v kontaktu, ba dokonce úzce spolupracují s obžalovaným Andrejem Babišem, kterému hrozí až deset let vězení. Jana Havligerová Přečíst článek