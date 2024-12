Když vy nám Adamovou, tak my vám Havlíčka

Neúspěšná snaha opozice odvolat Markétu Pekarovou Adamovou z postu předsedkyně dolní komory parlamentu má komickou dohru. Poslanci vládní koalice okamžitě sesbírali podpisy nutné k hlasování o sesazení Karla Havlíčka (ANO) z křesla místopředsedy Sněmovny. Podle nich zneužívá svého přednostního práva, a tím blokuje jednání sněmovny. „Pro mě to není překvapení, Markéta Pekarová Adamová ví, že budu kandidovat v Praze proti ní, takže hledá způsob, jak mě oslabit," konstatoval Havlíček. Maucta.

Reklama

První kongres Motoristů, prvním mužem Petr Macinka, čestným předsedou europoslanec Filip Turek. Takže je otázka, kdo vlastně prvním mužem je. Možná Turek, ale ten zase není členem… Nechme to být. Kdyby šlo o vládu, nějak se to jistě vyklube. Na kongresu přijali 1415 nových členů, když zaplatí stranické příspěvky, budou mít na benzinkách slevu. Kromě toho se ovšem musí řídit Macinkovým desaterem. Základním kamenem je, že automobil není nepřítel. Kdo nemá auto, si zkrátka neškrtne.

Petr Gazdík, dlouholetý poslanec a exministr školství nebude příští rok kandidovat do sněmovny, hodlá se věnovat řízení soukromého gymnázia Duhovka v Praze. Na Suchou Loz, kde v počtu pěti spoluzakládal hnutí STAN, ale rozhodně nezanevřel. A možná znovu pojede i do Bhútánu „úplně úžasné země“, od které se mají Češi co učit. Vždyť poslanecká cesta přišla podle jeho odhadu na méně než 700 tisíc korun.

A málem bych zapomněla. Dáte si hranolky?

Politický diář Jany Havligerové: Babiš a Fiala budou o adventu rozjímat Názory Jestli si myslíte, že odvážným prohlášením bylo pro letošní rok už dost, šeredně se mýlíte. Veletrh (ne)splněných přání teprve vyvrcholí. Samozřejmě ve sněmovně. Jana Havligerová Přečíst článek

Reklama