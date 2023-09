Politický diář Jany Havligerové: Optimismus Fialy a jeho ministrů je bezbřehý

Víc než polovině obyvatel se nezamlouvá, kam země směřuje, ukázal průzkum STEM pro CNN Prima News. Ministr pro evropské záležitosti, "stanař" Martin Dvořák je ale přesvědčený, že to neznamená vyjádření nedůvěry či nespokojenosti s vládou. Podle něj je celá politická scéna na bodu mrazu. Tak určitě. Když to na ní zrovna nevře.

Stav, v němž se Česko momentálně nachází, ostatně mnohem ostřejšími slovy už dříve popsala Hospodářská komora: skanzen, kolaps... Premiér Fiala by tedy tak dramatické výrazy nepoužil, ale i on připouští, „že nám trošku ujíždí vlak a že stojíme na nějaké křižovatce a musíme se rozhodnout, kam půjdeme.“ Jak zdůrazňuje, sám to pojmenoval ve svém programu Restart Česka a nabídl i vizi. A uskutečňovat ji bude kdo – současní politici?

Penicilin bude. Když ne teď, tak za rok, rok a půl. Tedy podle ministra zdravotnictví Válka. Resort, který vede, jedná totiž o obnovení jeho výroby v České republice. Zajištění domácí výroby považuje Válek za řešení jedné z příčin nedostupnosti léků. Že miluje „hraní tanků“ víme, že je fanoušek sci-fi, leze na povrch pomaleji.