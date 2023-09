David Ondráčka: Ficova pomsta ovlivní Slovensko

Slovenské volby jsou otevřené, mohou dopadnout různě podle počtu stran, které se do parlamentu dostanou. Kampaň je divoká, občas si zúčastnění dají po „papuli“. Hlavní otázkou ale je, pokud se Robert Fico stane znovu premiérem, jestli bude jeho hlavní motivací pomsta. A jestli takovou pomstu přežije na Slovensku právní stát.

Fico dlouho Slovensku vládl a vytvořil nebývale prorostlou mocenskou mašinérii. Pak přišly vraždy, masivní protesty a volby, kde o moc přišel. Odšpuntovalo se vyšetřování zneužití moci, masivní korupce, únosu státu v přímém přenosu. A pro Fica bylo podle mě nejhorší, že vyšetřování mířilo i přímo na něj.

Fico mstitel

Policie vznesla obvinění a vyšetřovala Fica samotného i jeho nejbližší lidi. Obžalobu proti Ficovi a jeho ministrovi vnitra Kaliňákovi jsem četl (byla zveřejněna) a byla to velmi důkladná, podložená práce, doplněná přesvědčivými důkazy, nahrávkami, hrozilo mu úplně reálně odsouzení. Šlo o několik trestných činů, ovlivňování veřejných zakázek, ale nejsilnější byla část o zneužití pravomocí. Kdy osobně nařizoval Finanční správě, aby mu dala o neveřejné daňové informace o svých oponentech, včetně tehdejšího prezidenta Kisky nebo Matoviče, a pak je proti nim veřejně využíval. Kaliňák byl poté dokonce vzat na nějakou dobu do vazby, Fico s ohledem na poslaneckou imunitu zůstal na svobodě. Fico je ale zkušený a uvědomoval si, že mu hrozí reálně kriminál.

Paragraf 363

A tak Fico rozehrál hru v Parlamentu, vytvořit zmatek a využít nejasné rozdělení sil, a parlament nakonec rozhodl o tom, že ho nevydá trestnímu stíhání. Ale hlavně zatáhla za finální záchrannou brzdu generální prokuratura. Ta má ze zákona mimořádnou pravomoc zastavit trestní stíhání, pokud pro to shledává důvod, například pochybení, které mohlo ovlivnit rozhodnutí ve věci, tzv. paragraf 363 trestního řádu. Ten generální prokuratura využila a generální prokurátor Žilinka kauzu zastavil a k soudu nepustil.

Ve slovenské justici je stále ještě hodně lidí, kteří jdou Ficovi na ruku a očekávají, že se může vrátit k moci. Tahle lekce ale podle mě Fica odbrzdila a proto hraje o moc vabank, je mu jedno, co si kdo myslí, chce jistotu, že tohle už mu hrozit nikdy nebude.

Lipšic, prokurátoři a policajti v ohrožení

Speciální prokurátor Lipšic, dříve ministr spravedlnosti a soupeř Fica, je první evidentní terč. Fico se tím ani netají, že by skončil. Ale šlo by i o další prokurátory, předsedy soudů a vyšetřovatele z NAKA (speciální útvar policie) a pochopitelně i tajných služeb. Ovládnout bezpečnostní složky není tak složité, pokud máte politicky volnou ruku. A tito lidé hrají nejen o své pracovní pozice, ale taky o pravděpodobný další právní problémy, protože nová garnitura by se nezastavila u odvolání, ale šla by po nich i dál.

Ale zároveň je třeba s trochou odstupu vidět, že boj s mafií, oligarchií, korupcí a zneužíváním funkcí probíhal v posledních letech neuvěřitelně chaoticky. Změnil se v drsnou válku mezi policajty, prokurátory a bezpečnostními službami. Seznamy zadržených, obviněných a obžalovaných postupně rostly, a málokdo už to stíhal sledovat. Slovenská policie obvinila šéfy tajné služby i bezpečnostního úřadu, expolicejní prezidenty, prokurátory, několik soudců, poslanců, starostů. Mnohdy však po zatýkání, přicházelo rychlé propuštění, nebylo jasné, jestli jsou důkazy silné. Zmatek, porušování pravidel, chaos právního státu. A pochopitelně zklamání lidí, nedá se v tom vyznat, kdo je na dobré a kdo na špatné straně.

Předčasné volby

A politicky to korunoval premiér Matovič, jehož styl je hodit do všeho bombu, počkat a na troskách si pak vyhádat pro sebe maximum. Vládní garnitura na tomto stylu úplně ztroskotala, rozhádala se dokonale, voliči od ní odešli. Prezidentka Čaputová už také tuto šílenou egopolitiku nechce dělat a rozhodla se už příští rok neobhajovat svůj post. A celé to vyústilo do předčasných voleb.

Slovenská politika je postavená hlavně na lídrech stran. Strany jsou spíš fan cluby svých šéfíků, je to přehlídka macho týpků v čele straniček (z 9 největších stran jsou všude lídři jen muži). A protože se staví jen jedna kandidátka za celou zemi, tak lidi volí lídra, nehraje se na nějaké obvody a krajské lídry, jako trochu u nás. Volby pořád mohou skončit různě, ale Ficova pomsta v nich zůstává klíčovým faktorem.