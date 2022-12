Politický diář Jany Havligerové: Jak si z nás politici dělají dobrý den

Poslanec a bývalý místopředseda sněmovny za hnutí ANO Radek Vondráček zveřejnil na Twitteru snímek, na kterém se prezidentský kandidát Petr Pavel objímá se dvěma muži oblečenými v tričkách s portrétem Putina. Uživatelé sítě ho obratem upozornili, že sdílí fotomontáž, politik obrázek smazal až za pár hodin. S tím, že „to přišlo z internetu“ a tak neměl důvod fotografii zpochybňovat. Tak buď je, řekněme, naiva Vondráček, nebo považuje za pitomce nás. Můžete si vybrat.

Reklama

Ministr průmyslu Jozef Síkela patrně považuje ctěnou veřejnost za stejné naivy jako Vondráček. Poté co se státy EU neshodly na zastropování cen plynu, oznámil velké vítězství českého předsednictví: „Definitivně se nám podařilo dojednat termín konání další mimořádné Rady pro energetiku, znovu se s kolegy sejdeme 13. prosince.“ Jelikož je ministr „pevně přesvědčený, že od následující topné sezony, tedy od roku 2024, se budeme nad dnešními problémy usmívat,“ je s podivem, že výsledek bruselského jednání nevydává rovnou za zázrak.

A do třetice pražští politici. Metropole stále nemá nové vedení, dosud nejdelší čekání na nového pražského primátora nebere konce. Strany se zasekly na konkrétním složení jedenáctičlenné rady hlavního města. A co na to jeden z hlavních aktérů a hybatelů děje pirát Zdeněk Hřib? Připouští, že jde o rekordně dlouhou dobu, ale to je tak všechno. „Já svůj čtyřletý primátorský mandát přesluhuji asi o dva týdny, což bych nevnímal jako nějakou apokalypsu“, pravil na konci listopadu. A je to.

Politický diář Jany Havligerové: Premiér Fiala hýří optimismem, domácnosti a firmy pláčou Názory Předseda vlády dostal od ČT k adventu téměř čistou hodinu vysílacího času. Pro ty, kdo se věnovali jiným aktivitám, než sledování Otázek Václava Moravce, zde je to nejdůležitější v kostce: Fialův kabinet si v současné krizi vede náramně. Evropská unie zobe Česku z ruky a kvůli vysokým cenám energií nikdo na hubu nepadne. Pro domácnosti, které by se přeci jenom zakymácely, jsou oporou dávky na bydlení. A pohádky se v pravé poledne budou od teď pravidelně vysílat každou neděli? Jana Havligerová Přečíst článek

Politický diář Jany Havligerové: Senátorky vymýšlejí nové vyznamenání. Zasloužily by metál Názory Členky senátního podvýboru pro rodinu Chalánková a Kolářová navrhují, aby horní komora oceňovala manželské páry za věrnost. Chtějí tím poukázat na krásu manželského svazku. Jelikož parametry výběru ještě nejsou stanoveny, několik námětů k zamyšlení by se mohlo hodit. Především by mělo být explicitně řečeno, že z výběru jsou vyloučeny páry žijící takzvaně na hromádce. Otázka je, zda by se vyloučení nemělo týkat sice sezdaných, ale bezdětných dvojic. Jana Havligerová Přečíst článek