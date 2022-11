Politický diář Jany Havligerové: Premiér Fiala hýří optimismem, domácnosti a firmy pláčou

Předseda vlády dostal od ČT k adventu téměř čistou hodinu vysílacího času. Pro ty, kdo se věnovali jiným aktivitám, než sledování Otázek Václava Moravce, zde je to nejdůležitější v kostce: Fialův kabinet si v současné krizi vede náramně. Evropská unie zobe Česku z ruky a kvůli vysokým cenám energií nikdo na hubu nepadne. Pro domácnosti, které by se přeci jenom zakymácely, jsou oporou dávky na bydlení. A pohádky se v pravé poledne budou od teď pravidelně vysílat každou neděli?

Reklama

Premiér má vlídné slovo pro každého. Na bilanční schůzce, šesté v pořadí, Fiala samou chválou zahrnul šéfa zdravotnictví Válka. Zvlášť se týkala boje s covidem-19. V protikladu s působením minulého kabinetu se vše zvládá, konkrétní kroky jsou efektivní, současný kabinet komunikuje jednotně a srozumitelně. Válka premiér velmi povzbudil. Ministr dokonce hlásí, že v první polovině příštího roku bychom se mohli rozloučit s koronavirovou karanténou. Covid by podle něj mohl být vyškrtnut ze seznamu nemocí, u kterých je izolace povinná. A je to. S tím hnusným virem vláda zkrátka zatočila.

Kdo optimismem nehýří, jsou české firmy. Obzvlášť ty malé a střední. Podle čerstvého průzkumu Hospodářské komory očekává příznivější vývoj situace jen pět procent společností. Se špatnou ekonomickou situací zaviněnou covidem, vysokou inflací či válkou na Ukrajině podle nich souvisí nutnost propouštět. Snižování stavů v příštích měsících očekává skoro každý druhý podnikatel. Poměrně velká část firem si stěžuje i na to, že nemají dostatečné informace o případné státní podpoře. Třeba se to k premiérovi a ministrům průmyslu a financí donese.

Politický diář Jany Havligerové: Senátorky vymýšlejí nové vyznamenání. Zasloužily by metál Názory Členky senátního podvýboru pro rodinu Chalánková a Kolářová navrhují, aby horní komora oceňovala manželské páry za věrnost. Chtějí tím poukázat na krásu manželského svazku. Jelikož parametry výběru ještě nejsou stanoveny, několik námětů k zamyšlení by se mohlo hodit. Především by mělo být explicitně řečeno, že z výběru jsou vyloučeny páry žijící takzvaně na hromádce. Otázka je, zda by se vyloučení nemělo týkat sice sezdaných, ale bezdětných dvojic. Jana Havligerová Přečíst článek