Politický diář Jany Havligerové: Senátorky vymýšlejí nové vyznamenání. Zasloužily by metál

Členky senátního podvýboru pro rodinu Chalánková a Kolářová navrhují, aby horní komora oceňovala manželské páry za věrnost. Chtějí tím poukázat na krásu manželského svazku. Jelikož parametry výběru ještě nejsou stanoveny, několik námětů k zamyšlení by se mohlo hodit. Především by mělo být explicitně řečeno, že z výběru jsou vyloučeny páry žijící takzvaně na hromádce. Otázka je, zda by se vyloučení nemělo týkat sice sezdaných, ale bezdětných dvojic.

Věrnost se obtížně prokazuje. Proto by za prvé měla vzniknout oficiální funkce domovních důvěrníků – tam, kde převažuje zástavba činžovními a panelákovými domy. V městských částech a obcích, kde obyvatelé žijí v rodinných domcích, vilkách a vilách by funkci důvěrníků plnily nejméně trojčlenné prověrkové komise. Za druhé, v Senátu by měl vzniknout podvýbor podvýboru pro rodinu. Jeho členové by prověřovali aktuální stav nominovaných. Zda ani jeden z manželů není nucen – při vidině zisku medaile, setrvávat ve svazku. Tedy, není týrán ať už fyzicky či psychicky. Za třetí, vzhledem k délce oceňovaného soužití zvážit, alespoň pro začátek, jestli by páry neměly předkládat čisté lustrační osvědčení. Předložení výpisu z rejstříku trestů by mělo být samozřejmostí.

Část členů pirátské strany žehrá na to, že piráti musejí ve vládní koalici až příliš často ustupovat, a jejich práce ve Fialově kabinetu není tolik vidět. Předseda Bartoš oponuje, že koalice funguje, a daří se jí plnit sliby. Z vlády odcházet nechce. Má pravdu, šéf. Síla strany odpovídá počtu poslaneckých mandátů a sázka na zisk politických bodů za odchod z vlády by byla dost riskantní. Posty na ministerstvech by byly fuč, a ve sněmovně by Piráti byli jako kůl v plotě. Další parlamentní volby přitom nejsou za rohem.

Prezident se kvůli bezpečnostním kontrolám na Pražském hradě pustil do sporu s ministerstvem vnitra. Od roku 2016, kdy byly zavedeny, proti nim neřekl ani popel, naopak byl jejich skalním zastáncem. Teď, kdy nejspíš nehodlá vystrčit z Lán ani nos, je náhle jejich velkým kritikem. Nebo jinak: Zeman si uvědomuje, že jeho politická moc už je prakticky nulová, a tak alespoň, s prominutím, prudí.

