Politický diář Jany Havligerové: Stropnický prezident? Zatím sonduje, co by bylo kdyby

Exministr obrany Martin Stropnický, momentálně ambasador v Tel-Avivu, se prý poptává, zda by se v případě nezvolení hlavou státu mohl vrátit na post velvyslance v Izraeli. Tak pokud se Andrej Babiš ještě nerozhodl, kdo by byl tím pravým kandidátem za ANO na funkci prezidenta, dovolím si připomenout, že na ambasádě ve Finsku je Adam Vojtěch. Je to taky fešák jako Stropnický, bonusem navíc by bylo, že je jisté, jaká žena by v případě jeho úspěchu zaujala místo první dámy. Hlavní ovšem je, aby Babiš při tom přebírání možných uchazečů nepřebral.

Podle senátorky Miroslavy Němcové je potřebná co největší podpora Ukrajiny, bez ohledu na to, kolik to bude stát, nebo jak moc bude třeba se uskromnit. „Vezmu si klidně deset svetrů, nemám s tím problém“, říká. To je slovo do pranice, šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová jistě bledne závistí. Pro rozjezd pořádné mely by paní Němcová mohla prosadit snížení teploty v prostorách, kde zasedají a pohybují se senátoři tak, aby se mohla, jak slibuje, nabalit. Bylo by pěkné, kdyby šli zákonodárci pro jednou příkladem.

Obě výše zmíněné dámy mají dost společného. Právě teď je jim trnem v oku prezidentský kandidát Josef Středula. Nejprve senátorka Němcová dštila síru kvůli tomu, že šéf ČMKOS měsíčně pobírá částku přesahující 400 tisíc korun, a k tomu náhrady. Byla z toho blamáž jako hrom, ukázalo se, že sedla na lep informaci z falešného účtu na Twitteru. Pekarová Adamová pro změnu tvrdí, že Středula zneužil odborářskou demonstraci ke sběru podpisů pro svou prezidentskou kandidaturu. Údajně o tom existují důkazy. A mohli bychom je vidět?

