Dalibor Martínek: Státním zaměstnancům rostou příjmy, podnikatelům odvody. Cesta do pekla

Živnostníci budou muset od ledna platit minimální zálohu na zdravotní pojištění ve výši 2722 korun měsíčně. To je o téměř sto korun víc než v letošním roce. Měsíční paušální daň se zvýší o víc než dvě stě korun na 6208 korun.

Moc se o těchto číslech zatím nepsalo. Informace o částkách, které mají platit od začátku příštího roku, byly zveřejněny začátkem října.

Je třeba říct, že nová čísla vyplývají z nastavených zákonných propočtů, nejsou důsledkem nějakého politického rozhodnutí. Je to výsledek součtu daných koeficientů, které byly dříve v minulosti určeny. Je to úředně dáno. Bobtnající armáda úředníků nyní jen dohlédne na to, aby vše probíhalo podle zákona. Kdyby ne, máme tu zákonné sankce.

Úředníci budou dohlížet na naplnění povinností z tepla svých kanceláří a se vzrůstajícím platem. Za pekelně drahé teplo však rozhodně nebudou platit ze svých peněženek.

Co se od Nového roku ještě pro živnostníky mění? Mnoho plateb. Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění se zvýší ze sedmi na osm tisíc korun. Minimální záloha na důchodové pojištění vzroste na 2944 korun. Letos to bylo 2841 korun. A tak dále, zaměstnance tyto údaje patrně vůbec nezajímají.

Člověk, který se postavil na vlastní nohy, začal podnikat, nemá moc času sledovat výplody jakýchsi tabulek. Účetní, kterou také platí, mu poradí. Výsledkem je, že bude opět víc platit.

Argument, že musejí podnikatelé v této těžké době víc pracovat, víc vymýšlet? To je státním úřadům zcela jedno. Oni jedou podle zákonného postupu.

Nic na tom nemění, že máme takzvaně „pravicovou“ vládu. Ta od září přidala 370 tisícům státních zaměstnanců deset procent na platech. Protože jinak by se tito přepracovaní chudáčci bouřili. Státní rozpočet to do konce roku vyjde na víc než miliardu korun. A další miliardy každý další rok. Kde na tento růst platů stát vezme peníze? Samozřejmě od lidí, kteří nepracují v eráru, ale od podnikatelů. A hlavně na dluh budoucích generací, našich dětí.

Dle úředních koeficientů se budou od ledna navyšovat i důchody, a to o víc než pět procent. Plus nově vymyšlený pětisetkorunový přídavek za každé vychované dítě. Takže shrnuto, státní zaměstnanci a důchodci dostávají víc peněz, aby je osmnáctiprocentní inflace tolik nebolela. Lidé, kteří stojí na vlastních nohách, a kteří živí stát, si musejí opět připlatit.

Už mnoho let působí české vládnutí dojmem, že nejlepší je být státním zaměstnancem. Od sametové revoluce, kdy vznikl dojem, že všichni můžeme podnikat, být svobodní a můžeme se postarat svou invencí sami o sebe, čím dál víc eroduje. Stát pomalu a nenápadně přebírá moc. V době energetické krize nikomu nepomáhá, naopak, žene lidi na úřady práce pro dávky.

Nejvýhodnějším řešením života se opět jeví sedět v kanceláři, placené státem, o nic se extra nestarat, a čekat na valorizace. Vůbec nezáleží na tom, která garnitura je u moci. Státní aparát bobtná, řídí se nařízeními z dob snad ještě bolševických, a žádná nová vláda s tím neumí hnout. Topí se ve svých koaličních vazbách a kauzách některých aktérů. To není dobrý základ k posunu země mezi ty nejlepší v soutěži národů.

Když se slovo podnikatel opět stává sprostým slovem, jenom rostou odvody státu, ceny energií nikdo neřídí, ať se nikdo nediví, že zdražují rohlíky, chleba, maso. Jestliže státní aparát, který je patrně nezměnitelný, klade stále víc nároků na lidi, kteří tvoří hodnoty, můžeme celkem pochopitelně předpokládat, že tyto náklady budou rozloženy mezi nás všechny. Hle, takhle vzniká ta naše obří inflace.

