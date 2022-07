Politický diář Jany Havligerové: Balaš zahájil boj proti víceletým gymnáziím, Válek objevil covid-19

Novopečený ministr školství Vladimír Balaš chce nechat prověřit přínos víceletých gymnázií a dopad jejich existence na druhý stupeň základních škol. Zastáncem víceletých gymnázií, jak přiznává, není. V době, kdy se nebývale rozevírají sociální nůžky, rozpoutat třídní boj ještě na poli vzdělávání, to je hodně velká zabedněnost. Nebo záměr? Na vlastní reprezentanty včetně ministrů má STAN mimořádně šťastnou ruku.

Šéf zdravotnického rezortu Vlastimil Válek prozřel a oznámil, že zažíváme další vlnu epidemie covidu-19. Situace je ovšem pod kontrolou - ministerstvo každý den monitoruje počty nakažených, hospitalizovaných a sleduje predikce. Doporučuje nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a „v tomto smyslu odešel dopis hlavní hygieničky“. Další dopis ve stejném duchu, tentokrát pro ústavy sociální péče už se také chystá. Uklidňující zjištění - úředníci umějí psát. To dost pomůže.

Předseda pražské buňky hnutí ANO Ondřej Prokop je skálopevně přesvědčen, že „Praha musí patřit Pražanům“. Středočeští řidiči podle něj v metropoli zabírají příliš místa, a je potřeba s tím skoncovat. Kritika mu nevadí, tím, že se o jeho výrocích mluví, se prý do celostátních médií alespoň dostaly dopravní plány anoistů. Zkrátka: „Jak je vidět, pan Babiš pomáhá i v Praze.“ Když chybí program, vraž do kampaně rozeštvávání voličů, na to se vždycky někdo chytí. A adorace mistra, pardon pana předsedy, je v takovém případě opravdu na místě.

Radikálně zlepšit život Pražanů se rozhodl i pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr. Ve vozech metra budou moci na samostatné sedačce naproti dvojce sedět s vytočením nohou do uličky. Sedačky se postupně ve všech soupravách linek A a B začnou otáčet tak, že vždy budou naproti sobě jedna otočená a jedna ne, aby si každý mohl vybrat podle svých preferencí. Jestli při té ptákovině osobně přiloží ruku k dílu, radní nesdělil.

