Politický diář Jany Havligerové: Čekání na horší časy

Starostenskému hnutí dala kauza Dozimetr a další politické maléry větší ránu, než kde kdo odhadoval. Starostové a nezávislí by se podle červnového výzkumu agentury Median nedostali do parlamentu, ve srovnání s květnem ztratili téměř polovinu voličů. Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29 procent hlasů. Vede o parník, druhé ODS by dalo hlas 16,1 procenta voličů.

Třetí příčku by podle výzkumníků obsadili okamurovci, do sněmovny by se dostali ještě Piráti a s odřenýma ušima TOP09 a také ČSSD. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny jsou i lidovci. Model sice nezahrnuje volební koalice, ale i tak by se Fialova vláda konečně měla chytit za nos a přijít s něčím jiným než s ukolébavkami.

"Blbá nálada" se šíří

Politici obvykle říkají, zvlášť v případě negativních výsledků, že výzkumy voličské přízně nejsou moc směrodatné. Tak tedy něco z průzkumu nálad domácností a firem, který dělá Český statistický úřad: Rekordní počet respondentů se obává zhoršení vlastní finanční situace, blízko historického maxima je i počet spotřebitelů, kteří hodnotí svou situaci hůř než v posledních dvanácti měsících. Podobně špatně vnímají současnou situaci také průmyslníci a obchodníci. Slyšeli už vládní politici něco o sebenaplňující předpovědi? Ten fenomén by si rozhodně měli nechat vysvětlit.

Ministr vnitra Vít Rakušan mává analýzou, na jejímž základě hodlá zrušit 6 700 nepoužívaných zákonů, vyhlášek a vládních nařízení. Jak zdůrazňuje, jsou to zákony bez právních účinků, které ale nikdo formálně nezrušil, takže zbytečně zaplevelují právní řád. Kolikátý politik v pořadí, který s něčím podobným přichází je, ani nemá smysl počítat. Stručně – Rakušan objevil Ameriku. Tím tedy pan předseda padající STAN nepodrží.

