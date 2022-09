Politický diář Jany Havligerové: Jak si užít vládu a parlament

Ministr spravedlnosti Blažek dal dohromady tým právníků, ekonomů a energetiků, který hledal možnosti zastropování ceny plynu, který se používá pro výrobu elektřiny. Jednání k návrhům řešení energetické krize už se podle oficiálního oznámení uskutečnilo, odborníci „z ekonomické, energetické i právní veřejnosti se ho zúčastnili ve svém volném čase.“

Závěry hodlá Blažek předložit tento týden premiéru Fialovi. To tedy na důvěru ve schopnosti ministra průmyslu Síkely a jeho úřednického aparátu nevypadá.

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf stanařů Rakušan je přesvědčený, že hnutí, kterému velí, je uvnitř zdravé. Podle něj o tom svědčí fakt, že do komunálních voleb postavilo přes 700 kandidátek, s preferencemi na tom není nejhůř, a nemá pocit, že by výkony reprezentantů STAN na rezortech nebyly dobré. Teď se hnutí chystá na zahájení ostré části volební kampaně. Odstartovat má v tomto týdnu ve staré čističce odpadních vod v pražské Bubenči. Příhodné místo. Do Lysolají, kde panoval pražský exradní Hlubuček obžalovaný v kauze Dozimetr, je to co by kamenem dohodil. Jen ta čistička už je mimo provoz…

Na závěr zábavná čísla z parlamentu. Nejprve si zopakujeme výsledek čerstvého hlasování o vyslovení nedůvěry Fialově vládě. Pro vyslovení nedůvěry 84 přítomných poslanců opozice – z řad ANO a SPD. Proti 100 hlasů pětice koaličních stran. Zbytek do počtu 200 duší omluven. Teď to vezmeme od podlahy.

Z dosavadních sedmnácti pokusů o vyslovení nedůvěry uspěl jediný. V březnu 2009 „padl“ Topolánkův kabinet. Babišův menšinový kabinet ANO a ČSSD v minulém volebním období odolal třem pokusům o svržení. A vždycky si všichni tu soutěž převážně zbytnělých ego a arogance hezky užili.

PS: Jakákoliv vystoupení Babiše jsou mimo jakoukoliv soutěž.

