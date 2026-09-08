Žádný yperit, žádný sarin. Průzkum na Šumavě nepotvrdil chemické zbraně
Na Šumavě se sice našly stovky sudů s nebezpečnými chemikáliemi a tisíc tun kontaminované zeminy, dosavadní průzkum ale nepotvrdil přítomnost yperitu, sarinu ani dalších látek historicky používaných jako chemické zbraně. Nádoby s fosgenem se rovněž nenašly, uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem fosgen, uvedl na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
„Z výsledků prací vyplývá, že se v dané lokalitě nenacházejí látky historicky používané jako chemické zbraně,“ uvedl úřad. Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) řekl, že se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arsenem.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
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Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v pondělí tvrdil, že do půdy proniká yperit, posléze večer své tvrzení změnil na fosgen, a později své prohlášení upravil ještě potřetí, když na sociální síti X uvedl, že jde o látky, které by se mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Podle Červeného neměl v tu chvíli Turek dost aktuálních dat.
⚠️Jedná se o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen (bojový plyn). Sledujte prosím zítra tiskovou konferenci pro přesné informace. Zásadní je, že bývalé vedení o těchto nebezpečných látkách vědělo, a přesto nekonalo! https://t.co/2yq1Ni9wHI— Filip Turek (@DolphSegal) September 7, 2026
Dekonta byla pověřena průzkumem šumavské lokality kvůli unikajícím chemikáliím. Podle SÚJB měly průzkumné práce upřesnit rozsah a charakter kontaminace ve zkoumaných ložiscích a identifikovat případná dosud neodhalená rizika vůči zdraví a bezpečnosti lidí a vůči životnímu prostředí a navrhnout případná sanační opatření.
SÚJB uvedl, že je o postupu i výsledcích průzkumu v někdejším cvičišti chemického vojska informován. Nalezené chemické látky a podezřelé materiály byly podle něj v terénu předběžně identifikovány a vzorky určené k dalším analýzám převezeny k laboratornímu vyhodnocení. Terénní ani laboratorní metody neprokázaly přítomnost látek uvedených v příloze k úmluvě o zákazu chemických zbraní ani chemické látky, které vznikají jejich rozkladem, plyne z jeho vyjádření.
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
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Politika
Na Šumavě se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za zhruba 192 milionů korun začne ještě v září a potrvá až do června 2028. Podle ministra Igora Červeného by při mimořádné události mohly některé látky vytvořit toxický koktejl na principu fosgenu. Bývalý ministr Petr Hladík ale žádá zveřejnění závěrečné zprávy sanační firmy Dekonta, aby její závěry mohli prověřit nezávislí odborníci. Nález nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
Červený uvedl, že průzkum se v lokalitě uskutečnil už v roce 2023 a navázala na něj sanace menšího území, kterou hradil národní park Šumava. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí od Dekonty podle Červeného tehdy dostalo informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Firma doporučila mimo jiné odvezení sudů a další sanaci. Podle Červeného ale tehdejší vedení MŽP nekonalo.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v reakci na to uvedl, že byl v roce 2023 jako ministr informován o propadlém stropu bunkru a následné sanaci, kterou zadal národní park Šumava. O tom, že by bylo třeba v lokalitě podnikat něco dalšího, nebyl informován, řekl. O dva roky později pak MŽP pod Hladíkovým vedením dostalo nové informace o stavu lokality, které následně předalo ministerstvu obrany kvůli zajištění případné finanční spoluúčasti na sanaci, dodal.
Letos v červnu pak nové vedení ministerstva podle Hladíka zadalo zakázku bez výběrového řízení Dekontě. Bývalý ministr uvedl, že Červený by měl nyní zveřejnit závěrečnou zprávu Dekonty, aby ji mohli ověřit odborníci.
Podle Červeného sanace území začne na konci září a potrvá do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun s DPH. Území zabezpečila policie.
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