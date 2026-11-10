Praha má jasno. Hlaváček bude primátorem a Piráti jsou z kola ven
Piráti po letech ve vedení Prahy míří do opozice. Vítěz komunálních voleb STAN se rozhodl sestavit novou koalici se Spolu a Prahou sobě. Trojice uskupení by v pětašedesátičlenném zastupitelstvu disponovala pohodlnou většinou 47 hlasů. Primátorský řetěz by měl připadnout lídrovi Starostů Petru Hlaváčkovi. Definitivní dohoda ale ještě není na stole, koaliční uspořádání musí projednat také zbývající partneři.
O tom, kdo bude příští čtyři roky řídit hlavní město, začíná být jasno. Pražští Starostové dali přednost spolupráci se Spolu a Prahou sobě před pokračováním koalice s Piráty. Rozhodl o tom v úterý zastupitelský klub STAN, který tak po několika týdnech vyjednávání určil preferovanou podobu nového vedení metropole. Pokud se na spolupráci shodnou i zbývající partneři, vznikne koalice disponující 47 z celkových 65 zastupitelských mandátů.
„Dnes jsme na zasedání našeho zastupitelského klubu učinili klíčové rozhodnutí. Hlasovali jsme pro vytvoření stabilní většinové koalice ve složení STAN, Spolu a Praha sobě. Vycházíme z jasného a silného mandátu od Pražanů. Do vedení města spojujeme tři uskupení s nejsilnějším volebním ziskem,“ uvedla mluvčí pražské organizace STAN Šárka Kuželová.
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O podobě pražské koalice se jednalo od říjnových komunálních voleb. Starostové jako vítěz voleb od začátku upřednostňovali spolupráci se Spolu, otázkou však zůstával třetí partner. Ve hře byli Piráti i Praha sobě. Nakonec dostala přednost druhá možnost, která zároveň znamená konec účasti Pirátů ve vedení metropole.
Jednání se dosud vedla mezi STAN, Spolu a oběma možnými partnery. Spolupráci s hnutím ANO všechny zmíněné subjekty předem vyloučily. Lídr Spolu Tomáš Portlík již dříve uvedl, že rozhodnutí o výsledném koaličním formátu přenechá vítězi voleb.
Rozhodnutí Starostů nicméně ještě neznamená uzavření koaliční smlouvy. O spolupráci musí jednat také zastupitelské kluby Spolu a Prahy sobě. Podrobnosti chtějí představitelé stran oznámit ve středu na tiskové konferenci, která začne v 10 hodin.
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Hlaváček primátorem, Praha sobě získá dopravu
Podle dosavadních informací by měl v čele hlavního města stanout lídr STAN Petr Hlaváček. Starostům má v jedenáctičlenné radě připadnout pět křesel včetně primátorského postu. Spolu by obsadilo čtyři místa a Praha sobě by získala dva radní, kteří by měli řídit dopravu a městský majetek.
Právě obsazení jednotlivých gescí bude patřit k důležitým bodům definitivní koaliční dohody. Strany plánují rozdělení kompetencí upřesnit na středeční tiskové konferenci.
Nové vedení Prahy by se mohlo zvolit už 19. listopadu. Na tento termín bylo přerušeno ustavující zasedání zastupitelstva, které se konalo minulý týden. Do té doby chtějí koaliční partneři připravit základní body programového prohlášení a koaliční smlouvu.
Tři nejsilnější uskupení ovládnou magistrát
Říjnové komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, které získalo 17 mandátů. Stejný počet zastupitelů má i druhé Spolu. Třetí skončila Praha sobě se 13 mandáty. Dohromady tak tato uskupení ovládnou 47 z 65 křesel, což jim zajistí výraznou převahu při hlasování.
Čtvrté ANO obsadilo 11 mandátů a Piráti získali sedm zastupitelů. Vládní SPD ani Motoristé se do pražského zastupitelstva nedostali.
Dosavadní vedení hlavního města tvořila koalice Spolu, Pirátů a STAN. Nové uspořádání tak přinese změnu nejen v obsazení primátorského postu, ale také ve složení městské rady. Pokud se současný plán podaří dotáhnout, hlavní město povede trojice nejsilnějších uskupení letošních komunálních voleb.
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