Starostové dotahují ANO. Babiš má už jen šestibodový náskok, Motoristé by přišli o Sněmovnu
Hnutí STAN podle říjnového modelu Kantaru stahuje náskok ANO na šest procentních bodů. Všechny vládní strany oslabují, Motoristé by vypadli ze Sněmovny a SPD se drží jen těsně nad hranicí.
Posilující opoziční hnutí STAN s 23,5 procenta hlasů výrazně stáhlo náskok vedoucího vládního hnutí ANO s podílem 29,5 procenta. Vyplývá to z říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Všechny vládní strany – ANO, SPD a Motoristé – oproti předchozímu průzkumu Kantaru z letošního srpna oslabily. Motoristé by se nyní nedostali do Sněmovny, ač se v předchozích průzkumech drželi právě na pěti procentech potřebných pro zisk mandátů.
ANO v letošních průzkumech Kantaru postupně mírně oslabuje. V prvních dvou průzkumech agentury v tomto roce v lednu a únoru měla nejsilnější vládní strana shodně 34,5 procenta. Poté se podíl hlasů pro ANO snižoval. V srpnovém průzkumu to bylo 30,5 procenta a v posledním říjnovém průzkumu 29,5 procenta. „Hlavním důvodem, proč voliči odcházejí, je to, že jsou zklamaní z toho, že ANO neplní volební sliby, a někteří také uváděli, že nejsou spokojení s koalicí s SPD a Motoristy,“ řekla ČT k oslabení ANO analytička Kantaru Nikola Stárková.
Hnutí ANO dál posiluje a podle nejnovějšího volebního modelu NMS by sněmovní volby vyhrálo s téměř třiceti procenty hlasů. Výrazný pohyb je ale vidět hlavně pod pětiprocentní hranicí. Naše Česko Martina Kuby vyskočilo na 4,7 procenta a přiblížilo se vstupu do Sněmovny, polepšili si také lidovci. Piráti jsou se 6,6 procenta až za SPD.
Kubovo Naše Česko se blíží ke Sněmovně. Piráti jsou za SPD
Politika
Hnutí ANO dál posiluje a podle nejnovějšího volebního modelu NMS by sněmovní volby vyhrálo s téměř třiceti procenty hlasů. Výrazný pohyb je ale vidět hlavně pod pětiprocentní hranicí. Naše Česko Martina Kuby vyskočilo na 4,7 procenta a přiblížilo se vstupu do Sněmovny, polepšili si také lidovci. Piráti jsou se 6,6 procenta až za SPD.
SPD a Motoristé si od ledna až do srpna drželi stejné podíly hlasů. U SPD to bylo 6,5 procenta a u Motoristů pět procent. V říjnu ale SPD podíl voličů klesl na 5,5 procenta, těsně nad limit pro vstup do Sněmovny, a u Motoristů na 4,5 procenta.
Hlasů pro opoziční STAN naopak v poslední době přibývá. Letos v červnu mělo hnutí 15,5 procenta, stejně jako ODS. V srpnu se podíl hlasů pro STAN zvýšil na 17 procent a v říjnu na 23,5 procenta. Podle analytičky Stárkové odcházejí ke STAN voliči ANO, ale i opozičních stran. Jako důvod přechodu od ODS ke STAN uváděli lidé „slabší vedení“ občanských demokratů a málo výraznou roli ODS v opozici, uvedla Stárková.
ODS, která se v předchozích třech průzkumech držela na 15,5 procenta, v říjnu oslabila na 12,5 procenta hlasů. Z opozičních stran oslabili i Piráti, a to ze srpnových 8,5 procenta na 7,5 procenta. Polepšili si naopak lidovci z 3,5 na čtyři procenta a TOP 09 ze dvou na 2,5 procenta. Mírně stoupla podpora hnutí Naše Česko, které letos na jaře založil jihočeský hejtman a bývalý člen ODS Martin Kuba. V srpnu mělo v modelu 2,5 procenta hlasů, nyní tři procenta.
Každý den se Andrej Babiš nyní musí věnovat financování České televize a rozhlasu, místo aby s pomocí své sto osmičky v klidu vládl. Vypustil džina z láhve, a on se mu tam nechce vrátit. Lidé mu chodí na demonstrace, a co hůř, opozice mu chce rozvrátit sněmovní schvalovací mašinu. A to ještě nenarazil na prezidenta.
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Názory
Každý den se Andrej Babiš nyní musí věnovat financování České televize a rozhlasu, místo aby s pomocí své sto osmičky v klidu vládl. Vypustil džina z láhve, a on se mu tam nechce vrátit. Lidé mu chodí na demonstrace, a co hůř, opozice mu chce rozvrátit sněmovní schvalovací mašinu. A to ještě nenarazil na prezidenta.
Samostatně by se KDU-ČSL a TOP 09 do Sněmovny nedostaly. V loňských sněmovních volbách byly součástí koalice Spolu s občanskými demokraty – dohromady by tyto tři strany měly nyní 19 procent hlasů, zhruba o 4,4 procentního bodu méně, než koalice Spolu získala ve volbách. Ve srovnání se sněmovními volbami z října 2025 by si nyní pohoršily všechny vládní i opoziční strany kromě STAN, kterému oproti volbám vzrostl podíl hlasů na více než dvojnásobek.
Průzkum prováděla agentura Kantar CZ od 12. do 30. října. Zúčastnilo se ho 1005 lidí. Statistická chyba v modelu může podle velikosti stran činit 1,2 až 3,2 procentního bodu.
Vývoj podílů hlasů v modelech jednotlivých agentur se liší. Oslabení ANO a posílení STAN ukázal kromě Kantaru také třeba zářijový model agentury Median, podle kterého by mělo ANO 29,5 procenta hlasů a druhý STAN 17 procent. Podle říjnového modelu agentury STEM by podíl ANO i STAN stoupl oproti průzkumu ze září na 31,3 procenta hlasů pro ANO a 16,6 procenta pro Starosty. Podle modelu agentury NMS z přelomu října a listopadu by ANO proti průzkumu ze začátku října mírně posílilo na 29,9 procenta, kdežto Starostové by oslabili na 17,8 procenta.