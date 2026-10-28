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newstream.cz Politika Klaus: To, že jsme samostatnou suverénní zemí, si stále více namlouváme

Klaus: To, že jsme samostatnou suverénní zemí, si stále více namlouváme

Václav Klaus
ČTK
ČTK, fry
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Bývalý prezident Václav Klaus využil výročí vzniku Československa k ostré kritice současné české i evropské politiky. Mluvil o „chřadnoucí státnosti“, úpadku demokracie v Evropě a faktické neexistenci skutečných politických stran. Politický vývoj v Česku se podle něj po loňských sněmovních volbách zlepšil, současně ale tvrdí, že poražené strany výsledek voleb nepřijaly a dál vyvolávají střety.

Česko si podle bývalého prezidenta Václava Klause stále více pouze namlouvá, že je skutečně samostatným a suverénním státem. Klaus to prohlásil na shromáždění na pražském náměstí Republiky při výročí vzniku Československa. Současnou dobu popsal jako období „chřadnoucí státnosti“ a kritizoval také stav politických stran a směřování Evropské unie.

„To, že jsme samostatnou suverénní zemí, si stále více namlouváme,“ řekl Klaus. V Evropě podle něj dlouhodobě dochází k úpadku demokracie a centralizaci rozhodování. Kritika EU přitom zazněla od politika, který jako premiér v lednu 1996 předložil českou žádost o členství v unii a jako prezident v dubnu 2003 podepsal smlouvu o přistoupení Česka.

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Kauza nákupu vakcín proti covidu-19 se znovu vrací k předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podle serveru Politico dosud osobně nevypovídala před Úřadem evropského veřejného žalobce, který prověřuje okolnosti její komunikace se šéfem Pfizeru Albertem Bourlou. Odcházející šéfka EPPO Laura Kövesiová zároveň varuje, že někteří vysoce postavení politici odmítají předvolání žalobců a chovají se, jako by stáli nad zákonem.

ČTK, fry

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Klaus: Poražení volby nepřijali

Politická situace v Česku se podle Klause po loňských říjnových sněmovních volbách změnila k lepšímu. Letošní komunální a senátní volby na tom podle něj nic zásadního nezměnily, ukázaly ale podle bývalého prezidenta „faktickou neexistenci skutečných politických stran“.

Klaus se zároveň ostře vymezil vůči stranám, které v loňských parlamentních volbách neuspěly. „Poražení ve volbách dodnes nepřijali svou porážku a dnes jen vytvářejí další střety, které fungování vlády ztěžují,“ prohlásil. Jeho vystoupení na náměstí Republiky sledovali mimo jiné ministři Oto Klempíř, Igor Červený a Boris Šťastný.

Za jeden z aktuálních politických konfliktů Klaus označil spor o financování České televize a Českého rozhlasu. Vládní koalice minulý týden prosadila přednostní projednání návrhu na zrušení koncesionářských poplatků a poslanci jej následně v sobotu nad ránem schválili v prvním čtení. Veřejnoprávní média by nově měla být financována ze státního rozpočtu, což vyvolalo protesty a obavy kritiků o jejich nezávislost.

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Po prohraných senátních volbách Andrej Babiš prohlašoval, že Senát, o který měl předtím eminentní zájem, nepotřebuje, protože má ve Sněmovně převahu sto osmi hlasů, demokraticky zvolených, a prosadí si tedy, co chce. Pár dní nato v nočních hodinách zahájil zestátňování České televize. Nepočítal s jedním aspektem, s ulicí.

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Zeman kritizoval demonstrace i rozpočet

Později vystoupil Klaus také na připomínce 108. výročí vzniku Československé republiky pořádané Českým svazem bojovníků za svobodu na ministerstvu kultury. Vedle něj tam promluvil také další bývalý prezident Miloš Zeman.

Zeman připomněl, že Československo podle něj nevzniklo kvůli nedostatku svobody, ale kvůli touze po samostatnosti. Kriticky se vyjádřil i k současné politice. Demonstrace proti rušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu označil za „hysterické“ a plánovaný schodek státního rozpočtu ve výši 386 miliard korun za „obludný“.

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