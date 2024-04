Pohľad Kataríny Krajčovičovej: Pellegríniho drtí priestor medzi dvoma mlynskými kameňmi

Prebiehajúce voľby na Slovensku ukazujú stret hodnôt. Na jednej strane vlastenecký tábor, ktorý smeruje na východ a druhý, ktorý smeruje k spolupráci k Bruselu a na západ. Pokračuje tým naladenie spred parlamentných volieb, ktoré prebehli v septembri 2023. Ivan Korčok svoje miesto zaujal. No jeho prezidentský protikandidát, súčasný predseda parlamentu Peter Pellegriny, to svoje stále hľadá. Alebo len behá medzi oboma tábormi, aby si nikoho nepoštval.

Reklama

Ivan Korčok pôsobil dlhé roky v službách slovenskej diplomacie. Na obdobie skoro dvoch rokov, bol ako nominant politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS), vymenovaný za ministra zahraničných vecí. Počas celej kandidatúry na slovenského prezidenta má konzistentné a jasné vyjadrenia. Pre Slovensko chce spoluprácu s prozápadnou Európou, v súlade s hodnotami EÚ a NATO.

Pellegriny to má ťažšie a jeho postoj je nejasný. Respektive sám si zvolil cestu stredu, aby nikoho neurazil. Ako i v minulosti ukázal a potvrdil koaličnou dohodou ako predseda strany HLAS, Fico je nielen jeho súčasný koaličný partner ale stále veľký učiteľ, ktorému sa na odpor nepostaví. Odkazuje sa častokrát na rétoriku predsedu strany SMER- SD, s tým, že ako prezident nebude brániť priechodu ustanovení vlády, ktorá svojou väčšinou v parlamente nebude mať problém presadiť i ďalšie svoje zákony. Podporu vládnych strán má. Jeho koaliční partneri, okrem Fica je to i Andrej Danko, predseda strany SNS, mali dlho síce vlažný postoj, ale pred pár dňami uskutočnili tlačovú konferenciu, kde odporučili svojim voličom voliť Pellegrinyho. Korčoka označili za „zlo“, „protislovenského kandidáta“, či muža „slúžiaceho zahraničným záujmom“.

Stanislav Šulc: Slabý versus cinklý. Kdo se na Slovensku nepostaví Robertu Ficovi? Názory Slováci vyrazili k volebním urnám a budou vybírat nástupce Zuzany Čaputové. Ta po prvotním nadšení roli významného hráče na domácím politickém kolbišti spíše nenaplnila. Což ostatně potvrdil i výsledek loňských voleb, kdy vyhrála „druhá strana“. Dvojice finalistů pak v tomto trendu bude pokračovat – Ivan Korčok je na to příliš osamocený a Peter Pellegrini příliš spojený s Robertem Ficem. Stanislav Šulc Přečíst článek

Ťaživá situácia pre Pellegriniho, je ale v tom, že potrebuje získať i extrémnejších – vlasteneckých voličov. To sú tí, ktorí volili bývalého ministra spravodlivosti a predsedu Najvyššieho súdu, Štefana Harabina. Ten získal v prvom kole 12 percent všetkých hlasov a skončil na treťom mieste. Svojimi vyjadreniami apeluje na týchto voličov, ale s Harabinom sa nestretol. Dal prednosť osobnému stretnutiu s maďarským kandidátom, Krisztiánom Forróm, ktorý mu nakoniec vyjadril podporu.

Pellegrinimu by ale mohlo pomôcť, že ho podporila mimoparlamentná strana Republika pod vedením Milana Uhríka, bývaleho straníckeho parťáka Mariána Kotlebu. Podpora Kolárovej strany SME RODINA, ktorá v súčasnosti nemá taký výtlak ako, keď bola súčasťou parlamentu, je skôr zanedbateľná.

Pele sa snažil. Nepokaziť si to na západe a zároveň u svojich vlastných voličov HLASu, ktorí nemajú až tak extrémny postoj k vlastenectvu. Na druhej strane, aby oslovil opačný voličský breh, sa musel viac posunúť svojimi vyjadreniami k extrémnejšej rétorike a strašeniu. Uvidíme, či sa mu to podarilo. Alebo to dopadne tak, že v snahe si sadnúť medzi dve stoličky, zostane medzi nimi a stane sa kráľom nejasných názorov a tzv. „mačkopsom“.