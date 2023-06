Půr a Piskáček spolu založili nový mediální projekt Datarun

Videa, podcasty a newslettery budou hlavní formáty nového média.

Novináři a mediální manažeri Michal Půr a Vladimír Piskáček představili nový vlastní mediální projekt s názvem Datarun. „Je to mediální projekt, ale nepracují v něm žádní novináři. Novinář popisuje realitu, snaží se jí popsat z obou stran a snaží se to udělat objektivně. My chceme, aby realitu popisovali experti a navrhovali řešení,“ uvedl Půr pro web Médiář.cz. „Naší ambicí není stavět médium, které bude přinášet zábavu pro čtenáře. Naší ambicí je věci posouvat,“ dodal.

Tvůrci uvedli, že Datarun bude takovým balicím papírem pro jednotlivé projekty různých osobností. Takto bude „garantem“ obsahu zaměřeného na ekonomiku ekonom Petr Bartoň, na společnost egyptolog Miroslav Bárta, Piskáček s expertem na vzdělávání Michalem Kaderkou budou dělat formát o vzdělávání s názvem 9 let natvrdo. Datarun se zaměří na mediální produkci a moderní mediální formy, například podcasty a newslettery. Web bude nejprve bezplatný, postupně počítají jeho tvůrci s převáděním obsahu do předplatitelské báze.

Pro Půra s Piskáčkem jde o druhý společný projekt, prvním byla platforma pro novináře Gazetisto. „Média před deseti lety ztratila vliv na distribuci toho, co dělají, a to je jeden z důvodů jejich smrti. Tradiční mediální domy v Česku se otřásají a řeší, co se sebou,“ poznamenal Piskáček.

Michal Půr je známý z dřívějšího angažmá v názorovém webu Info.cz, moderuje také pořad 360 stupňů na CNN Prima News a je protagonistou známého podcastu Insider. Vladimír Piskáček řadu let působil ve vydavatelství Economia na pozici ředitele redakcí.

