Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Mír na Ukrajině jednou zavládne. Vydělají pak Američané na ruské ropě a plynu?

Mír na Ukrajině jednou zavládne. Vydělají pak Američané na ruské ropě a plynu?

Mír na Ukrajině jednou zavládne. Vydělají pak Američané na ruské ropě a plynu?
ČTK
Jan Žižka
Jan Žižka
Sledovat newstream.cz na Googlu

Dohoda mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem o dodávkách nafty zastínila jiné zprávy, které můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad na geopolitiku i světovou energetiku. Trumpovi vyslanci propojili rozhovory o míru na Ukrajině s dalšími „třaskavými“ tématy. S Rusy jednají o prodeji ropných aktiv Lukoilu a restartu plynovodu Nord Stream. Rýsuje se scénář, kdy na ruské ropě a plynu vydělají podnikatelé blízcí Trumpově rodině.

Nedávná dohoda o dodávkách nafty z Ruska, kterou uzavřel Trump s Putinem, vyvolala oprávněně velké opovržení a také značné překvapení. Ve skutečnosti příliš překvapivá není – americký prezident už dříve ukázal, že vyhlašování sankcí dokáže podle momentálních vlastních zájmů střídat s různými výjimkami a úlevami. Sankce, ať už je administrativa nakonec opravdu uplatňuje, nebo ne, slouží spíše jako nátlakový prostředek pro další vyjednávání.

Mír na Ukrajině a miliardy za ropu. Do jednání USA s Ruskem vstoupil obchod s aktivy Lukoilu

Politika

Jednání Washingtonu s Moskvou o ukončení války na Ukrajině dostala výrazný obchodní rozměr. Součástí rozhovorů se stal možný mnohamiliardový prodej zahraničních ropných aktiv ruského Lukoilu. O lukrativní balík ropných polí, rafinerií a čerpacích stanic mají podle The New York Times zájem mimo jiné investoři s obchodními vazbami na dva klíčové americké vyjednavače – Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera.

ČTK

Přečíst článek

Na potřeby dalších států Trump nebere žádný ohled. Hodně o tom vědí v zemi, která se stala jedním z klíčových hráčů na globální šachovnici – Indii. Trump jednou Indy fakticky povzbuzuje, aby ruské suroviny nakupovali (například v první fázi blokády Hormuzu), jindy je za to naopak trestá.

Ve skutečnosti Trump nepomáhá ani dlouhodobým zájmům Spojených států, které se stávají i pro své spojence nedůvěryhodným partnerem. Skutečnost, že jednání s Ruskem o míru na Ukrajině, ale i na Blízkém východě, vedou jeho přítel z byznysu Steve Witkoff a jeho zeť Jared Kushner, sama o sobě naznačuje, kdo má na různých mezinárodních dohodách vydělat.

Mír znamená dolary

Z aktivit Trumpa je možné vysledovat dva základní cíle – jeho různé kroky mají sloužit jak momentálním politickým ambicím prezidenta, tak byznysovým zájmům lidí v jeho okolí. Dohoda o naftě z Ruska je typickým příkladem prvního cíle – zlepšit aspoň trochu Trumpovu pověst před listopadovými volbami do Kongresu díky slibům levnějších pohonných hmot. Americká a britská média ale v říjnu přišla i s dalšími odhaleními, která můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad.

List The New York Times informoval o jednáních, která vedou američtí vyjednavači s Putinem o prodeji zahraničních aktiv ruské společnosti Lukoil – tedy ropných polí, rafinérií i čerpacích stanic. Měla by připadnout byznysové skupině, v níž figurují obchodní partneři Trumpovy a Witkoffovy rodiny nejen z Ameriky, ale také z Blízkého východu. Agentura Reuters pak získala informace, jež potvrzují, že Kushner s Rusy jednal i o možnosti oživit za účasti amerických investorů podmořský plynovod Nord Stream. Potrubí, která vedou z Ruska do Německa, poškodily podmořské výbuchy, ale jedna ze čtyř větví je schopna provozu i bez náročných oprav.

Oba tyto případy úzce souvisí s tím, jak okolí Trumpa vnímá vyhlídky míru na Ukrajině. Prodej aktiv Lukoilu má ukázat protiamerickým jestřábům kolem Putina, že to Washington myslí s rozvojem byznysových vztahů vážně. Proto by se měl realizovat ještě před uzavřením míru. Oživování Nord Streamu s americkou účastí by naopak nastalo poté, co se na Ukrajině odmlčí zbraně. Zároveň se jasně ukazuje, kdo má podle představ Trumpa a jeho blízkých na míru vydělat. Postoje zmiňovaných vyjednavačů se přitom podle všeho nemusí shodovat ani s preferencemi některých členů administrativy, například ministra zahraničí Marka Rubia.

Čína je hladová po ropě, skupuje barel po barelu. Rusko na tom vydělává

Trhy

Čínským rafineriím se zužuje výběr, odkud brát ropu, a Rusko z toho těží. Cena východosibiřské ropy ESPO dál prudce roste a u listopadových dodávek už obchodníci požadují prémii přes 20 dolarů za barel proti Brentu. Za pouhý týden se tak rozdíl podle Bloombergu zdvojnásobil. Čína mezitím hledá náhradní dodávky až v Kanadě, Brazílii či Argentině.

nst

Přečíst článek

Obrácené role Německa a Ameriky

Úvahy o Nord Streamu mnohé pozorovatele udiví, protože ruský plyn by fakticky konkuroval americkému. Už delší dobu se ale spekuluje o jiné úvaze, podle níž by Američané díky vlastnímu vývozu i investicím do oživení Nord Streamu získali mimořádně výraznou kontrolu nad evropským plynárenským trhem. A všeobecně se předpokládá, že do projektu oživeného plynovodu by byli zapojeni byznysmeni s určitými vazbami jak na Rusko, tak hlavně právě na Trumpovo okolí.

Mír na Ukrajině jednou zavládne a je sporné, jestli tomu pomůže americká vstřícnost vůči Putinovi. Ruský diktátor mnohokrát potvrdil, že chce využít jakékoliv slabiny protivníka. Na druhé straně Američané mají pravdu v tom, že bez určitých ekonomických vztahů s Ruskem je dlouhodobější mír nereálný. To by si měla připustit i Evropa. Spojené státy ve své politice vůči Kremlu logicky využívají cukr i bič, otázkou však je, jestli cukru nedávkují příliš mnoho.

A pak je tu další faktor – jestliže Putin dobře ví o snahách Trumpova okolí na míru finančně vydělat, může Američany obratně manipulovat se svými „výhodnými“ obchodními návrhy. Kreml se navíc snaží získávat podporu svých faktických spojenců v Evropě, mezi které patří posilující německá Alternativa pro Německo (AfD). Oživení toků ropy a plynu z Ruska řadí AfD mezi své hlavní cíle.

Vrací se orbánismus? „Změna režimu“ v energetice je pro Magyara složitější než v politice

Názory

Maďarský premiér Péter Magyar je pod tlakem Evropské unie i Spojených států, které žádají omezení energetické závislosti země na Rusku. Dědictví z éry Viktora Orbána se ale překonává těžko. Maďarsko řeší důsledky dlouhodobě napjatých vztahů nejen s Ukrajinou, ale také s Chorvatskem, přes které míří alternativní cesta ropy. A část maďarské veřejnosti stále věří zakořeněné představě, že „levné“ ruské suroviny se ekonomicky vyplatí.

Jan Žižka

Přečíst článek

Pokud by se Washington opravdu přiklonil k restartu podmořského plynovodu, znamenalo by to naprostý obrat oproti minulému desetiletí. Tehdy Nord Stream 1 i Nord Stream 2 prosazovalo Německo, Amerika byla razantně proti. Po zkušenostech s ruskou agresí v roce 2022, před níž Kreml utahoval také plynové kohouty, německá vláda návrat ruského plynu rozhodně odmítá. Bílý dům i Kreml by tak musely spoléhat na další posilování AfD.

Mezi ropou a plameňáky

Do byznysové skupiny, která má podle The New York Times nakročeno k získání aktiv Lukoilu, patří americký investor Todd Boehly, jenž je sponzorem Trumpa, stejně jako blízkovýchodní podnikatelé, kteří podnikají společně s Jaredem Kushnerem, i členové Witkoffovy rodiny. Zapojení arabských byznysmenů ukazuje, že z podobných transakcí nemusí těžit pouze Američané, ale také cizinci – pokud mají blízko k okolí prezidenta Spojených států. Také naznačuje, proč vlastně s Kremlem vyjednává Steve Witkoff, který měl mít primárně na starost Blízký východ.

Sankce se přitom ukazují být pozoruhodnou cestou ke hromadění dolarů – pokud kvůli nim aktiva ruské společnosti jako Lukoil ztrácejí hodnotu, stačí je nasměrovat správným směrem. Díky novým neruským majitelům pak sankce padnou a cena aktiv vyskočí strmě nahoru.

Výběr byznysových partnerů na americké straně se v podobných případech jeví minimálně jako netransparentní, ale zároveň dost vypovídající. Transakce kolem Lukoilu se mají zúčastnit také bratři Mutaz a Rámiz al-Chajjátovi, které pojí s Kushnerem v médiích často probíraný projekt investice do luxusního resortu v Albánii. V balkánské zemi je tento projekt známý kvůli souvisejícím podezřením z korupce a občanským protestům proti výstavbě resortu. Protesty si vysloužily označení „plameňáková revoluce“ – podle snahy ochránit vzácné plameňáky, kteří v oblasti plánovaného resortu žijí.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

Přečíst článek

Co na to Evropa?

S „moderními“ praktikami, které se týkají propojení osobního byznysu s geopolitikou, se bude muset Amerika vypořádat sama. Pro Evropu jsou ale současné americko-ruské rozhovory, jež nechávají „starý kontinent“ na vedlejší koleji, velkým varováním. Nebude snadné se rozhodnout, jak reagovat na podivné nápady, které z takových jednání můžou vzejít. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už po zmiňované dohodě Trumpa s Putinem o naftě nedokázal skrývat své rozčarování a dal svou nelibost vůči americkému prezidentovi jasně najevo. Většina Evropanů nejspíš ještě udrží diplomatičtější tón.

Evropa má naštěstí po ruce silnou zbraň – vlastní trh. Pro ruské suroviny je klíčový. Trump s Putinem se můžou dohadovat na čem chtějí, ale pokud Evropané na dodávky plynu nekývnou, žádný restart Nord Streamu nebude. Můžou také výrazně ovlivnit osud zdejšího ropného byznysu s ruskými kořeny.

Realisticky je nutné počítat s tím, že pokud má na Ukrajině zavládnout mír, bez určitých ekonomických vztahů s Ruskem to nepůjde. Jestliže se Evropané budou chtít s Rusy na něčem dohodnout, sotva budou na jednáních zastávat pozici, že už s nimi žádný byznys nechtějí. Oživování Nord Streamu a opětovné posilování závislosti na ruských surovinách by se ale mohlo opět krutě vymstít. Byznysu s Ruskem se v omezené míře asi nevyhneme, ale prioritou musí být hospodářská obnova Ukrajiny. Evropa by se měla vrátit k myšlence, že i pro ni bude obrovskou ekonomickou příležitostí.

Zkušenosti z posledních let by měly vést i k jasnému závěru, že nebezpečná je také jakákoliv narůstající závislost na stále nepředvídatelnější Americe, včetně té surovinové. Když sečteme funkční období George Bushe mladšího a Donalda Trumpa, dojdeme k závěru, že v USA v tomto století zatím delší dobu vládly administrativy, které často opouštěly přátelský postoj vůči Evropě. Rizikem zůstává, že se i v Evropě prosadí síly blízké Putinovi a Trumpovi. Poslední maďarské volby nebo politika italské premiérky Giorgie Meloniové však ukazují, že v tomto ohledu nemusí být tak zle.

Další ze série názorových článků Energie a politika Jana Žižky

Související

Německo se trápí s energetikou. Jádro už nepomůže, sázka na plyn selhává, vodík je v nedohlednu

Názory

Jan Žižka

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Martin Kujal z J&T Investiční společnosti

Martin Kujal: Investoři by neměli ztrácet hlavu. Dluhopisy se stávají atraktivnějšími

Money

Stanislav Šulc

Přečíst článek