Po šéfovi Krkonoš končí i ředitel ústavu pro krajinu. Červený ho odvolal kvůli zakázkám
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pátek odvolal Libora Horta z čela Výzkumného ústavu pro krajinu. Dozorčí rada upozornila na možný střet zájmů u dvou projektů, na které ministerstvo vyčlenilo 40 milionů korun. Už v říjnu kvůli zakázkám podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.
Hortovo odvolání doporučila dozorčí rada průhonického ústavu jednomyslně. Dočasným vedením ministerstvo pověřilo Iva Gottwalda, který má na ministerstvu na starosti rozpočet a financování budoucnosti. Hortovo vyjádření k odvolání ČTK při vydání zprávy neměla k dispozici.
Dva projekty, jediná nabídka
Jeden z projektů měl určit oblasti, kde by se mohly rychleji stavět větrné a solární elektrárny. Druhý se týkal vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Na oba dohromady vyčlenilo ministerstvo 40 milionů korun, část z evropských fondů. Červený v srpnu zpochybnil především způsob, jakým ústav vybíral dodavatele na dopracování podkladů.
Do soutěže vypsané v dubnu 2024 se přihlásilo jediné konsorcium. Tvořily ho firmy Integra Consulting, Planterra a DHP Conservation. Podle Červeného na ně měli vazby tři lidé, kteří se už dříve zapojili do práce na projektech – Jan Dušek, Eva Volfová a Martin Abel. Ministr mimo jiné poukázal na to, že Volfová před podpisem smlouvy získala čtyřicetiprocentní podíl v Planterře.
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Volfová uvedla, že podíl koupila už v lednu 2024, tedy před vyhlášením soutěže. „Veřejnou zakázku VÚK jsem nepřipravovala, nenastavovala její podmínky a nepodílela se na výběru dodavatele,“ řekla Seznam Zprávám. Také podle Duška o výběru rozhodoval ústav a uchazeči do něj nemohli zasahovat.
Na jaře oznamoval konec spolupráce sám Hort
Personální spor kolem akceleračních zón zažil ústav už v dubnu. Tehdy ještě Hort sám oznámil analytikovi Martinu Abelovi, že s ním ústav ukončuje spolupráci. Stalo se tak necelé dva týdny poté, co Abel při debatě ve Sněmovně kritizoval výroky vládního zmocněnce Filipa Turka o větrných elektrárnách. Podle Abela přišel pokyn z vedení ministerstva. Hort tehdy uvedl, že ústav ukončil smlouvu bez udání důvodu. Turek rozhodnutí veřejně podpořil.
V Krkonoších skončil ředitel a po něm dva náměstci
V březnu Červený odvolal Robina Böhnische, který přes osm let vedl Správu Krkonošského národního parku. Správa tehdy oznámila, že se obě strany na jeho odchodu dohodly. Böhnisch později popsal schůzku s Červeným a Turkem tak, že právě Turek mu sdělil, že vedení resortu má o směřování parku jinou představu. Červený v listopadovém rozhovoru pro Radiožurnál trval na tom, že se s Böhnischem dohodli.
Böhnischův nástupce Petr Moravec pak 3. listopadu odvolal dva své náměstky – Jakuba Kašpara, který vedl odbor vnějších vztahů, a ekonomického náměstka Luďka Khola. Moravec krok vysvětloval narušenou důvěrou. Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost a část krkonošských starostů žádala odchod samotného Moravce. Červený se za něj postavil.
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První změny ohlásil už loni v prosinci předseda Motoristů Petr Macinka, který ministerstvo dočasně řídil před Červeným. V nové struktuře úřadu zrušil samostatnou sekci ochrany klimatu vedenou Petrem Holubem. Patřily pod ni mimo jiné odbory zabývající se ochranou ovzduší a obchodováním s emisemi.
V červnu pak Červený jmenoval do čela České inspekce životního prostředí Pavla Straku, někdejšího sněmovního kandidáta Motoristů. Straku doporučila výběrová komise. Po jeho nástupu podali výpověď dva z pěti ředitelů odborů a oba svůj odchod spojili se změnou vedení. Straka jejich rozhodnutí označil za běžnou obměnu týmu.