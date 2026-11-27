Okrádat firmu může skladník i generální ředitel, říká Tomáš Kafka z Deloitte
Falešný bankéř, falešný ředitel. Pokusů o podvod stále přibývá. Firmy navíc často čelí i kriminalitě zevnitř, od zaměstnanců, ale i obchodních partnerů firmy. Jaké jsou triky a motivace podvodníků a jak se tomu dá čelit, popisuje v podcastu šéf forenzního týmu Deloitte ČR Tomáš Kafka.
Volat při odhalení podvodu hned policii může být chybou, která firmu připraví o kontrolu nad vyšetřováním i reputací. Organizovaný zločin dnes útočí v neobvyklé časy pomocí psychologického nátlaku a deepfake hlasů, zatímco ve vnitřku firem kradou nejen patologičtí podvodníci, ale i lidé s dvacetiletou bezúhonnou minulostí, které zlomil rozvod, hazard či uražená ješitnost. V pořadu Newstream Business Talks to popsal šéf forenzního týmu Deloitte ČR Tomáš Kafka.
Forenzní vyšetřování má své kořeny v latinském slově forensis, odkazujícím na starořímská soudní fóra. Jak vysvětluje Tomáš Kafka, který v Deloitte vede specializovaný třicetičlenný česko-slovenský tým složený z ekonomů, datových analytiků, lidí s technickým vzděláním, právníků, žurnalistů i psychologů, cíl vyšetřování zůstává po staletí stejný: shromáždit nezvratné důkazy a vyčíslit škody tak, aby obstály u soudu či v trestním řízení. V praxi se však dnes firemní vyšetřovatelé setkávají s nebývale širokou škálou kriminality - od manipulací s fiktivními fakturami přes vynášení citlivých informací a kartely až po sofistikované kybernetické útoky mezinárodního organizovaného zločinu.
Policie ano, či ne?
Běžnou první reakcí majitele po zjištění škody bývá okamžité podání trestního oznámení. Podle Kafky je však namístě zachovat chladnou hlavu a nejprve promyslet strategii podle zásady „dvakrát měř a jednou řež“. Moment překvapení má totiž firma vůči podezřelým jen jednou.
„Jít hned na policii znamená otevřít Pandořinu skříňku. Ztrácíte kontrolu nad tím, co se bude dít dál. Policie neposlouchá instrukce klienta, jede si svou linii, klient nedostane odpovědi na své otázky a vyšetřování může trvat strašně dlouho. Když firma potřebuje mít jasno za měsíc, my tým ztrojnásobíme a stihneme to. S policií to takhle nefunguje," vysvětluje Tomáš Kafka.
Policie se navíc dlouhodobě potýká s podfinancováním, nedostatkem pokročilých analytických nástrojů a přetížením. Kafka vzpomíná na situace, kdy vyšetřovatelé museli výpovědi sami zdlouhavě zapisovat do počítače, kvůli čemuž se nemohli plně soustředit na psychologii vyslýchaného.
Zásadní výjimku však tvoří akutní probíhající podvody. Pokud například účetní pod vlivem manipulace právě odeslala firemní peníze na cizí účet, rozhodují doslova minuty a hodiny. V takovém okamžiku je okamžité zapojení policie, mezinárodního bankovního clearingu a Finančního analytického úřadu (FAÚ) jedinou šancí, jak podvod v reálném čase zastavit.
Útok v pátek odpoledne a psychologický trans
Jedním z nejčastějších externích útoků současnosti je sociální inženýrství cílené na pracovníky finančních oddělení. Útočníci si pečlivě vytipují konkrétní osoby, nastudují si jejich soukromí a udeří v nejzranitelnější okamžik - typicky v pátek odpoledne, kdy jsou kolegové i bankovní specialisté hůře k zastižení.
„Podvodníci pracují podle perfektně připraveného scénáře. Začínají šokem a strachem, kdy člověk ztrácí schopnost racionálně uvažovat. Aby zvýšili důvěryhodnost, volající předstírá, že je bankéř, následně hovor přepojí na údajného vyšetřovatele protikorupční policie a ten zase na člověka z České národní banky. Potřebují oběť udržet v permanentním transu bez pauzy, aby se s nikým neporadila, nezadala nic do vyhledávače a neprobrala se,“ říká Tomáš Kafka.
Jakmile oběť podlehne stupňovaným výhrůžkám trestním stíháním za neuposlechnutí, převede prostředky na „záchranný účet“. Kafka zmiňuje případ z praxe, kdy účetní zmanipulovaná podvodníky odeslala 12 milionů korun během několika málo hodin.
Do těchto útoků navíc v poslední době masivně vstupuje umělá inteligence. Dřívější scénáře s „falešným generálním ředitelem“ narážely na to, že zaměstnanci v dceřiných pobočkách hlas šéfa nadnárodní korporace nepoznali nebo zněl podezřele. Dnes útočníkům stačí stáhnout veřejný záznam hlasu ředitele z video konference a pomocí AI syntetizovat dokonalý hlasový deepfake. V kombinaci se zrychleným mezinárodním platebním stykem a kryptoměnami se úspěšnost i frekvence těchto útoků dramaticky zvyšují.
Kradou i loajální zaměstnanci: Od fiktivních faktur po pomstu
Zatímco externí kriminalita přichází zvenčí, neméně devastující bývají vnitřní podvody. Každý pachatel přitom podle Kafky „krade podle svých možností“.
Největší riziko je u lidí, kteří mají v kompetenci přímo práci s penězi, třeba hlavní účetní. Nejtypičtějším scénářem je vytváření fiktivních faktur s pozměněnými čísly bankovních účtů stálých dodavatelů na účet vlastní. Pokud selže kontrola čtyř očí nebo přetížený finanční ředitel denně bez detailního zkoumání schvaluje stovky plateb, může podvod nerušeně běžet celé roky. Veřejně známým mementem je kauza České obce sokolské, kde zpronevěra dosáhla desítek milionů korun.
U nižších pozic typu skladníci a provozní personál mizí drahý a snadno zpeněžitelný materiál, jako je hliník či šrot, často v domluvě s externí ostrahou na vrátnici. Kafka popisuje i kuriózní situaci z energetické firmy, kde montážní tým prodával zbylý materiál do šrotu a šéf z těchto černých peněz vytvořil neoficiální „bonusový fond“, ze kterého ze svého pohledu spravedlivě vyplácel prémie spolehlivým kolegům.
Zásadním zjištěním forenzních expertů zůstává, že podvodníkem se může stát i dlouholetý, do té doby zcela loajální pracovník.
„Majitelé si často nedokážou představit, že by je okradl člověk, který pro firmu spolehlivě pracuje dvacet let. Jenže v životě zaměstnance nastane zlom – drahý rozvod, finanční tíseň matky samoživitelky nebo závislost na hazardních hrách a sázení. Člověk si to zpočátku omluví tím, že si peníze jen půjčuje a za tři měsíce je vrátí. Řešili jsme i případ ze Slovenska, kde generální ředitel často cestoval a svůj autorizační klíč k bankovnictví svěřil dlouholeté účetní. Ta najednou disponovala oběma klíči. Když vedení na uvolněné místo finančního ředitele dosadilo někoho zvenčí, zhrzená účetní se začala firmě mstít systematickým vyváděním peněz,“ říká Tomáš Kafka.
A co generální ředitel?
Samostatnou a nejhůře odhalitelnou kapitolou jsou podvody vrcholového managementu. Zvláště rizikovým scénářem bývá prodej firmy investorovi, při němž je původní majitel ponechán ve funkci generálního ředitele.
„Pro bývalého majitele bývá psychicky neúnosné, že už není neomezeným pánem a musí se zodpovídat zahraniční centrále. Snadno to sklouzne do frustrace, vzteku a pocitu nedocenění. V Maďarsku jsme řešili případ, kdy takový ředitel rozjel paralelní byznys ve stejném oboru a zneužíval všechny pravomoci i zdroje mateřské společnosti k jeho budování. Trvalo to celých deset let. Mnoho zaměstnanců o tom vědělo, ale nikdo nenašel odvahu to vlastníkům oznámit,“ popisuje Tomáš Kafka.
Z pohledu práva se v takovém případě nejedná pouze o nekalou soutěž, ale o závažný trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku, neboť statutární orgán má zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
Prevence podvodů ve firmě je podle Tomáše Kafky nesrovnatelně levnější než následné vyšetřování, zejména proto, že zpronevěřené prostředky bývají v době odhalení utracené, klidně za luxusní zboží či prohrané v kasinech.
Aktuální epizodu z podcastové série Newstream Byznys Talks s Tomášem Kafkou z Deloitte sledujte v úvodu tohoto článku. Najdete ji také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
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