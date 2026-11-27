Koupili hospodu na odpis. Teď chtějí ve Všejanech vyrábět víc nealka než piva
Pivovar Tahoun se blíží dvěma tisícům hektolitrů piva ročně. Jeho majitelé Ladislav Šolc a Jiří Schovánek ale věří, že tenhle objem překonají s nápoji bez alkoholu. Do půllitrových plechovek stáčejí mimo jiné vlastní sladinu se zeleným čajem a guaranou. A vedle hospod si hledají cestu i do firemních lednic.
Když Ladislav Šolc a Jiří Schovánek koupili ve Všejanech zchátralou Finkousovu hospodu, měli jasno v tom, co se v ní jednou bude čepovat. Že budou o deset let později louhovat zelený čaj a přidávat chmel do kokosové vody, už tak samozřejmé nebylo. Jejich pivovar Tahoun se blíží výstavu dvou tisíc hektolitrů piva ročně. S nealkem mají oba společníci ještě větší ambice.
Pivovar Tahoun
Některá piva uvařená ve Všejanech by si však host v tamním pivovaru objednával marně. Jeden ležák patří restauraci U Gregorů v Nymburce, další pizzerii Matylda v Lysé nad Labem. Hospodští si sami řekli, jak má jejich pivo chutnat. Teď majitelé pivovaru zkoušejí, co si u nich objednají firmy, které žádný výčep nemají. Do kanceláří nabízejí tři nealkoholické nápoje a na půllitrovou plechovku umějí dát jméno zaměstnavatele.
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Digitalizace dorazila i mezi pulty s masem a uzeninami. V rodinném Řeznictví Stříbrný v Lounech pomáhá samoobslužný systém s platebními terminály Global Payments zrychlit nákupy a uvolnit ruce prodavačkám. Investice za 1,6 milionu korun se podle majitele Daniela Stříbrného vrátila podle očekávání. Podnik, který jeho otec založil v roce 1993, přitom dál staví na čerstvosti, rodinném zázemí a osvědčené receptuře sekané.
Pro podnik, který otevřel teprve v roce 2022, je to překvapivě velká sázka. „Dnes se s výstavem piva blížíme ke dvěma tisícům hektolitrů ročně a neustále rozšiřujeme technologie i odbyt,“ říká spolumajitel Ladislav Šolc. S řadou funkčních nápojů, kterou Tahoun letos uvedl na trh pod označením Longevity, chce tuhle hranici překonat. V přepočtu na půllitrové plechovky to znamená vyrobit přes 400 tisíc kusů ročně.
Místo skladu pivovar. Nejdřív ale musela stará hospoda k zemi
Šolc se s Jiřím Schovánkem seznámil v roce 2015 na společenské akci ve Všejanech. Oba měli za sebou roky v obchodu a řízení firem a u piva přišla řeč na vlastní pivovar s restaurací. V říjnu následujícího roku založili společnost JL Stream a koupili bývalou Finkousovu hospodu, které hrozilo, že se promění ve sklad. Do střechy zatékalo, zdi byly vlhké a rozvody dosloužily. Na jaře 2018 šel celý dům k zemi.
Zatímco na místě staré hospody začínala stavba, Schovánek se ve Frýdlantu učil vařit pivo. V červenci 2018 tam absolvoval pivovarský a sladovnický kurz a mezi svými učiteli našel i budoucí spolupracovníky. Sládci Jan a Ondrej Seifertovi dnes ve Všejanech odpovídají za receptury i samotnou výrobu. Než se ale mohli postavit k vlastní várce, protáhlo stavbu vyřizování povolení a pak přišla pandemie.
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„Když jsme v roce 2016 kupovali zchátralou všejanskou hospodu, věděli jsme, že nás čeká běh na dlouhou trať, ale netušili jsme, že do stavby zasáhne dvouletý covid i zdlouhavé úřady,“ vzpomíná Schovánek. Od koupě do otevření uplynulo šest let. Jméno pro nový podnik vybrali společníci z desítek návrhů. U Tahouna rozhodl odkaz na Všejanské lano, místní soutěž v přetahování lanem.
U Máchova jezera vlastní APA, v Lysé jedenáctka
Do nové restaurace se vejde osmdesát hostů a dalších sedmdesát míst je na zahrádce. Vedle místních ji objevili cyklisté, kteří Polabím projíždějí kolem zámku Loučeň nebo milovické rezervace divokých koní a zubrů. Základem výčepu je světlá jedenáctka Tahoun. Z dvouplášťových kvasných a ležáckých tanků ale putují k hostům i černý ležák Rozvážný či svrchně kvašená třináctka Poklidná APA. Sládci pivo nefiltrují ani nepasterizují a vedle ležáků se pouštějí i do kyseláčů a archivních piv zrajících v sudech.
Za hranice regionu se všejanská jedenáctka dostala třeba do libereckého Steak Housu. Pro plážový bar Molo 23 u Máchova jezera zase vznikl speciál Molo APA. A jak Šolc popsal, při vaření pro restauraci U Gregorů a pizzerii Matylda rozhodovali sami hospodští i o barvě piva. V Nymburce tak mají vlastní ležák s pěti procenty alkoholu, v Lysé vlastní jedenáctku. Ani jedno ve všejanské restauraci nečepují.
Co už má sládek po ruce
Do nealka se majitelé pustili až ve chvíli, kdy měli zavedenou výrobu piva i síť regionálních odběratelů. Příležitost vidí u mladších zákazníků, kteří pijí méně alkoholu, a také u lidí, kteří v práci nebo po sportu sáhnou po energetickém nápoji. Vybavení pro část výroby už měli doma, stejně jako dvě suroviny, na kterých stojí i jejich pivo. „Využili jsme naši technologii studené macerace, vlastní sladinu i CRYO chmel,“ popisuje sládek Jan Seifert.
Právě sladina, sladký meziprodukt při vaření piva, se dostala do nápoje nazvaného Energie a soustředění. Sládci ji kombinují s celými listy zeleného čaje sencha, které pomalu louhují za studena, s guaranou a rozchodnicí růžovou. Ranní varianta Imunita a vitalita spojuje zázvor, kurkumu a černý pepř s citronem a marakujou. Nejméně obvyklé využití našli ve Všejanech pro chmel ve třetím nápoji určeném sportovcům. V plechovce s názvem Hydratace a balanc doprovází kokosovou vodu, mořskou sůl a pomerančovou šťávu.
Kolik kanceláří uživí druhou výrobu?
Každá ze tří variant stojí v e-shopu 69 korun za půllitr. Pro plánovaný objem výroby mají ale větší význam objednávky po celých kartonech. Tahoun proto kromě gastronomie oslovuje fitness centra, sportovní kluby a především zaměstnavatele, kterým nápoje nabízí jako firemní benefit. Do kanceláří dodává balení po 72 kusech, mezi spolupracujícími firmami jmenuje Magnu.
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Digitalizace dorazila i mezi pulty s masem a uzeninami. V rodinném Řeznictví Stříbrný v Lounech pomáhá samoobslužný systém s platebními terminály Global Payments zrychlit nákupy a uvolnit ruce prodavačkám. Investice za 1,6 milionu korun se podle majitele Daniela Stříbrného vrátila podle očekávání. Podnik, který jeho otec založil v roce 1993, přitom dál staví na čerstvosti, rodinném zázemí a osvědčené receptuře sekané.
„Jde o novou kategorii na trhu s obrovským potenciálem a pevně věříme, že v objemu výroby hranici dvou tisíc hektolitrů ještě překonáme,“ říká Šolc. Jak velký odbyt takový cíl vyžaduje, ukazuje právě kancelářské balení. Kdyby celou plánovanou produkci odebíraly jen firmy po 72 plechovkách, musel by Tahoun prodat přes sto takových balení každý týden.