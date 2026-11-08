Babiš zažije peklo. Kvůli televizi přišel o možnost v klidu vládnout
Každý den se Andrej Babiš nyní musí věnovat financování České televize a rozhlasu, místo aby s pomocí své sto osmičky v klidu vládl. Vypustil džina z láhve, a on se mu tam nechce vrátit. Lidé mu chodí na demonstrace, a co hůř, opozice mu chce rozvrátit sněmovní schvalovací mašinu. A to ještě nenarazil na prezidenta.
Babiš se nyní snaží ze situace, do které ho dostal Tomio Okamura, nějak vykličkovat. Zákon nestáhne, to by ohrozilo existenci vlády. Připouští však jeho úpravy, například změnu valorizace tak, aby se mohl rozpočet televize a rozhlasu navyšovat častěji. Druhé čtení zákona bude v únoru, Babiš nebude mít klid.
V ulicích a na náměstích se budou scházet lidé. V týdnu se konala další demonstrace na Václavském náměstí, příští víkend se má zaplnit Letná. Dopravní spoje z celé země jsou prý už vyprodané.
Co je pro Babiše možná ještě více nepříjemné, sněmovní opozice se na tomto zákonu kousla. Naše taktika ohledně médií je nedat jim nic. Tam neustoupíme ani o píď, říká Vít Rakušan. Jsme ve válce, říká Marek Benda, šéf poslaneckého klubu ODS. Opozice je připravená obstruovat jednání, využít všech přednostních hlasů, protahovat jednání do nekonečna. Sněmovnu evidentně čekají noční či víkendová jednání.
Babiš chtěl po epizodě s Ankarou nastolit mír s prezidentem, aby mu Pavel nevracel zákony do Sněmovny. Se zákonem o financování veřejnoprávních médií však vyvolal bouři. S demonstranty si ještě poradí, bude je ignorovat, moc slovně neprovokovat. Přesto, podle posledního předvolebního průzkumu NMS se ANO pohybuje pod třiceti procenty a SPD klesá. I to musí Babišovi běžet hlavou. Obstrukce při tvorbě zákonů je další kapitola, budou citelné. Babiš by rád v klidu dotáhnul své tři roky vládnutí, o hladkém průběhu však už není řeč.
Kubovo Pyrrhovo vítězství
Podivné dny prožívá Martin Kuba. Podle zmiňovaného průzkumu NMS se jeho hnutí už blíží hranici vstupu do Sněmovny, prý by ho volilo 4,7 procenta lidí. A to nejen Jihočechů. Na druhé straně, v jeho Českých Budějovicích, kde v komunálních volbách zvítězil s téměř třiceti procenty hlasů, ho z vedení radnice vyšachovaly ostatní strany. Koalici na magistrátu vytvoří HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice, budou mít 26 mandátů, většina je 23. Českobudějovickým primátorem by se měl stát Tomáš Chovanec (HOPB/STAN). Tomu se říká vítězství Pyrrhy.
Zviřátko na konec. Turek opět zaujal pozornost, tentokrát svým vysokoškolským diplomem, jehož obrázek zveřejnil na sociálních sítích, aby potvrdil, že je vzdělán. V diplomu byly překlepy. Obrázek smazal a nahradil jiným, bez překlepů. Nakonec přispěchal se svým diplomem do studia televize Nova, aby se mu lidé přestali smát.