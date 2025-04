Lukáš Kovanda: Trumpova kapitulace před Applem & spol. je malým vítězstvím pro Čínu

Americký prezident Donald Trump ruší cla u smartphonů, laptopů, čipů a další elektroniky. Lze to číst nejen jako ústupek vůči Applu a spol., ale i jako malé vítězství Číny, obchodní arcirivala Spojených států. A v pondělí se připravte na výrazný růst technologických akcií.

Nad americkými technologickými firmami a jejich akciemi se až do pátku smrákalo. Dokázaly ale Trumpa přesvědčit, aby je vyňal ze seznamu společností a odvětví, pro něž platí - ve vztahu k Číně - jeho nové clo 125 procent, a dokonce i ze seznamu těch, na které je vztaženo jeho univerzální 10procentní clo, uplatněné na dovoz prakticky z celého světa.

Tyto celní sazby se totiž nově nebudou týkat telefonů, počítačů a další elektroniky či čipů (blíže viz tabulka).

Bloomberg

V pondělí tak lze očekávat výrazný růst technologických akcií, motivovaný touto úlevou. I když nejistota ohledně dalších možných cel zcela nepomine. Navíc půjde o růst z ponížené základny, vždyť třeba akcie Applu jen v tomto měsíci spadly o 11 procent.

Pro Trumpa jde o určitou kapitulaci, pročež dané zrušení cel Bílý dům oznámil celkem potichu v pátek večer. Nejde jen o vstřícný krok vůči americkým technologickým firmám, ale vůbec poprvé od jeho lednového nástupu do Bílého domu také vůči arcirivalovi Číně. Celkem administrativa USA ruší zmíněná cla na 22 procent amerického dovozu z Číny, za takřka 102 miliard dolarů roční hodnoty (viz tabulka výše).

Peking také nemeškal a Trumpa za zrušení cel chválí; že prý začíná napravovat své chyby. To je pro amerického prezidenta evidentně potupa. A Čína to ví. Ale ekonomické zákonitosti jsou na její straně.

Například Apple totiž vyrábí zhruba 75 procent své produkce právě v Číně, v případě iPhonů dokonce 87 procent. Pokud by Trump iPhony, iPady, Macy, AppleWatche či AirTagy od nových cel neosvobodil, Apple by byl ve vážné krizi.